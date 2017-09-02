Маслов: Деньги от трансферов идут на покрытие расходов на содержание ФК «Амкар»

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Первого сентября в России закрылось летнее трансферное окно. По словам Маслова, полузащитник Роланд Гиголаев, перешедший в конце августа в грозненский «Ахмат», стал уже седьмым футболистом, трансфер которого позволил «Амкару» заработать. Ранее случились переходы Георгия Джикии, Александра Селихова, Чумы Анене, Изунны Узочакву, Бранко Йовичича и Максима Батова.

«Фактически, львиную часть расходов на содержание клуба мы вынуждены закрывать деньгами, полученными от трансферной деятельности, вместо того, чтобы направлять их на приобретение новых футболистов или улучшать инфраструктуру клуба, как, например, это делают наши соперники, которые имеют генеральных спонсоров или серьезное бюджетное финансирование от государства», — сказал Маслов, чьи слова приводит официальный сайт «Амкара».

«Разумеется, только сезон покажет, насколько удачными оказались наши кадровые решения. Но надо прямо сказать, что в той финансовой ситуации, в которой находится “Амкар”, нам сложно конкурировать с другими клубами. Радует хотя бы то, что мы практически полностью сохранили тот состав, который завершал прошлый сезон», — добавил он.

Комментируя уход Гиголаева, Маслов заявил, что хавбек стал единственным игроком основной обоймы команды, кто покинул ее этим летом. «Но это был тот случай, когда просто нет смысла удерживать футболиста, который не хочет играть за твою команду. К тому же клуб получил за его трансфер адекватные деньги», — подчеркнул исполнительный директор пермяков.

«Амкар» в конце августа подписал контракт с черногорским нападающим Драго Миловичем. «Еще недавно он играл за сильнейший клуб Черногории — “Морген”, но тяжелая травма на время прервала карьеру футболиста, которого считали восходящей звездой. Если Драго заиграет в свою силу, мы получим грозного форварда. А если нет, вреда клубу это не принесет — мы подписали его на таких скромных условиях, что, фактически, это можно считать продолжением просмотра футболиста», — отметил Маслов.