Валентина Яшина: Панченко — единственное светлое пятно в «Динамо»
Валентина Яшина, вдова легендарного Льва Яшина, в интервью «СЭ» отметила, что «Динамо» в этом сезоне будет сложно подняться выше восьмого места в турнирной таблице.
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Видимо, что-то случилось...
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По ее словам, единственное светлое пятно в команде — это нападающий Кирилл Панченко.
— Какое место по итогам сезона будет считаться для «Динамо» успехом?
— Конечно, было бы здорово в пятерку попасть. Если же реально смотреть на вещи, финиширует команда в районе 8 -10 места. Подняться выше будет трудно. Слишком много молодежи, а теперь еще и Ионов в «Ростов» ушел. Стартовало «Динамо» неплохо, героически вытащило матч со «Спартаком». Однако в последних турах не радует. Единственное светлое пятно — Панченко, уже четыре гола забил. А остальные… Бьют, бьют, бьют — но мяч летит куда угодно, только не в створ!
— С Калитвинцевым знакомы?
— Нет. Вот с Черчесовым, когда он «Динамо» тренировал, иногда общалась. Мы и сейчас видимся, на матчи в Химки приезжает регулярно. Я с симпатией к нему отношусь —
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