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По ее словам, единственное светлое пятно в команде — это нападающий Кирилл Панченко.

— Какое место по итогам сезона будет считаться для «Динамо» успехом?

— Конечно, было бы здорово в пятерку попасть. Если же реально смотреть на вещи, финиширует команда в районе 8 -10 места. Подняться выше будет трудно. Слишком много молодежи, а теперь еще и Ионов в «Ростов» ушел. Стартовало «Динамо» неплохо, героически вытащило матч со «Спартаком». Однако в последних турах не радует. Единственное светлое пятно — Панченко, уже четыре гола забил. А остальные… Бьют, бьют, бьют — но мяч летит куда угодно, только не в створ!

— С Калитвинцевым знакомы?