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2 сентября 2017, 1:11 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Черный август. Итоги трансферного окна для «Спартака»

Даже если новички здорово себя проявят, красно-белые будут вспоминать эту кампанию как страшный сон.

<nobr>Красно-белые</nobr> будут вспоминать эту кампанию как страшный сон. Увеличить
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Август принято считать для России непростым месяцем. На эту пору ей часто выпадали различные несчастья. То природные, то финансовые, то еще какие… И если проводить аналогии с футболом, то в роли страны в этом году выступил ее в кои-то веки чемпион — «Спартак».

После ласкового для красно-белых мая, когда празднику не было конца, наступили нейтральные июнь с Кубком конфедераций и июль со сборами и первыми турами. Красно-белые свели вничью матчи с «Динамо» и «Уфой», но все сетовали на невезение при хорошей игре, и никто не поднимал панику.

К тому же до конца периода дозаявок оставался целый месяц, а новичков было уже трое. На правах свободных агентов подписали контракты крайние защитники Тигиев, выступавший уже за «Спартак» весной, и Петкович. Плюс благодаря тесной дружбе Массимо Карреры с Антонио Конте удалось арендовать у «Челси» полузащитника Пашалича, игравшего прежде за «Милан».

Конечно, полноценным укреплением под Лигу чемпионов это не выглядело, но в качестве разминки смотрелось вполне достойно. В последний день июля «Спартак» уверенно разобрался дома с «Краснодаром». Жизнь вроде как налаживалась. Чего стоит единение, царившее на «Открытие Арене» в знак поддержки ассистенту Карреры Роману Пилипчуку, в семье которого случилась трагедия. Пробирало до мурашек.

Но тут наступил август… Черный август.

Началось все с капитуляции в Санкт-Петербурге. 1:5 от «Зенита» стали пощечиной чемпиону, которому сразу дали понять: в этом сезоне он не главный фаворит.

Затем была пресс-конференция в Тарасовке накануне матча с «Арсеналом», когда Каррера впервые обнажил внутренние клубные разногласия по трансферным вопросам:

— Я еще в мае говорил руководству, что мы должны усилить команду. Суть не в поражении от «Зенита», об этом говорилось с конца прошлого сезона. Общались по поводу того, как и кем усилить «Спартак»: качественно и численно. Я называл имена и позиции. По разным причинам у нас не получилось осуществить покупки.

— Луан и Гарай вам действительно интересны?

— На данный момент, если бы я мог выбрать, выбрал бы Гарая.

На следующий день перед самой игрой с туляками итальянцу через «СЭ» ответил вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов:

Именно с этого момента атмосфера вокруг «Спартака» раскалилась до совсем уж нездоровых температур. О войне руководства и «окружения Карреры» во главе с Марко Трабукки стали говорить как о чем-то не вызывающем сомнений.

Марко ТРАБУККИ (слева) и Массимо КАРРЕРА.
© Спорт-Экспресс

Чуть ли не каждый день в СМИ появлялись новые и новые фамилии потенциальных новичков: помимо двух главных поставщиков новостей — Луана и Гарая — без пяти минут спартаковцами назначали Смолова, Канунникова, Ньянга, Оздоева, Лестьенна, Эвертона Фелипе, Крузе, Толои и много кого еще. Даже Беляева. Но всякий раз переговоры заходили в тупик (если они действительно велись).

При этом на трансферные сложности накладывались неудачи команды на поле. У «Арсенала» красно-белые кое-как выиграли, но дальше становилось только хуже. Вся эта внешняя шумиха явно нервировала игроков. Последовали поражения от ЦСКА и «Локомотива» (хотя в обоих случаях команда вела в счете, у «Локо» даже в два мяча). А апофеозом стала нулевая ничья в Хабаровске: «Спартак» установил рекорд сезона по количеству ударов, однако в завершении был ужасен.

Добавим сюда угнетающую ситуацию с вратарями: Ребров грубо ошибся в Питере, был затравлен своими же болельщиками, но сменивший его Селихов натворил дел в двух московских дерби. Оба теперь под психологическим грузом.

А еще вспомним про критику в адрес Глушакова, который так пока и не продлил контракт. Про регулярные проблемы у Зе Луиша и Луиза Адриану, один из которых то из-за травмы, то из-за дисквалификации наблюдал за матчами со стороны. Про слухи о недовольстве в коллективе новыми итальянскими помощниками Карреры…

В самом конце трансферного окна красно-белые приобрели у «Гремиу» нападающего Педро Роши. Вполне допускаю, что молодой бразилец сумеет быстро адаптироваться к российской лиге и добавит огня красно-белым атакам. Но со стороны все выглядело так, словно делегация москвичей, улетевшая по новой уговаривать Луана, просто испугалась возвращаться ни с чем, когда услышала категорический отказ. И впопыхах приобрела его менее звездного одноклубника.

Когда в четверг на Москву опустилась ночь и наступил сентябрь, все в «Спартаке», уверен, выдохнули с облегчением. Трансферное окно закрылось, и до зимы о странной внутренней войне можно забыть. Пора сконцентрироваться на футболе. Ведь там все поправимо и без Луана с Гараем. В конце концов, чемпионство выиграли те же самые игроки! С тем же тренером.

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