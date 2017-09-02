Черный август. Итоги трансферного окна для «Спартака»
Даже если новички здорово себя проявят,
красно-белые будут вспоминать эту кампанию как страшный сон.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Август принято считать для России непростым месяцем. На эту пору ей часто выпадали различные несчастья. То природные, то финансовые, то еще какие… И если проводить аналогии с футболом, то в роли страны в этом году выступил ее в
После ласкового для
К тому же до конца периода дозаявок оставался целый месяц, а новичков было уже трое. На правах свободных агентов подписали контракты крайние защитники Тигиев, выступавший уже за «Спартак» весной, и Петкович. Плюс благодаря тесной дружбе Массимо Карреры с Антонио Конте удалось арендовать у «Челси» полузащитника Пашалича, игравшего прежде за «Милан».
Конечно, полноценным укреплением под Лигу чемпионов это не выглядело, но в качестве разминки смотрелось вполне достойно. В последний день июля «Спартак» уверенно разобрался дома с «Краснодаром». Жизнь вроде как налаживалась. Чего стоит единение, царившее на «Открытие Арене» в знак поддержки ассистенту Карреры Роману Пилипчуку, в семье которого случилась трагедия. Пробирало до мурашек.
Но тут наступил август… Черный август.
Началось все с капитуляции в
Затем была
— Я еще в мае говорил руководству, что мы должны усилить команду. Суть не в поражении от «Зенита», об этом говорилось с конца прошлого сезона. Общались по поводу того, как и кем усилить «Спартак»: качественно и численно. Я называл имена и позиции. По разным причинам у нас не получилось осуществить покупки.
— Луан и Гарай вам действительно интересны?
— На данный момент, если бы я мог выбрать, выбрал бы Гарая.
На следующий день перед самой игрой с туляками итальянцу через «СЭ» ответил
Именно с этого момента атмосфера вокруг «Спартака» раскалилась до совсем уж нездоровых температур. О войне руководства и «окружения Карреры» во главе с Марко Трабукки стали говорить как о
Чуть ли не каждый день в СМИ появлялись новые и новые фамилии потенциальных новичков: помимо двух главных поставщиков новостей — Луана и Гарая — без пяти минут спартаковцами назначали Смолова, Канунникова, Ньянга, Оздоева, Лестьенна, Эвертона Фелипе, Крузе, Толои и много кого еще. Даже Беляева. Но всякий раз переговоры заходили в тупик (если они действительно велись).
При этом на трансферные сложности накладывались неудачи команды на поле. У «Арсенала»
Добавим сюда угнетающую ситуацию с вратарями: Ребров грубо ошибся в Питере, был затравлен своими же болельщиками, но сменивший его Селихов натворил дел в двух московских дерби. Оба теперь под психологическим грузом.
А еще вспомним про критику в адрес Глушакова, который так пока и не продлил контракт. Про регулярные проблемы у Зе Луиша и Луиза Адриану, один из которых то
В самом конце трансферного окна
Когда в четверг на Москву опустилась ночь и наступил сентябрь, все в «Спартаке», уверен, выдохнули с облегчением. Трансферное окно закрылось, и до зимы о странной внутренней войне можно забыть. Пора сконцентрироваться на футболе. Ведь там все поправимо и без Луана с Гараем. В конце концов, чемпионство выиграли те же самые игроки! С тем же тренером.
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