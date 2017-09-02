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2 сентября 2017, 0:04 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболисты Санчес и Самбрано покинули казанский «Рубин»

ТАСС, 1 сентября. Испанский защитник Серхио Санчес на правах аренды перешел из казанского футбольного клуба «Рубин» в испанский «Эспаньол». Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

Футболисты Санчес и Самбрано покинули казанский Рубин - Фото Увеличить
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Аренда 31-летнего Санчеса рассчитана до конца сезона-2017/18.

Также «Рубин» покинул 28-летний перуанский защитник Карлос Самбрано. Он на правах аренды перешел в греческий ПАОК. Срок аренды рассчитан до окончания сезона.

Санчес перешел в «Рубин» летом 2016 года из греческого «Панатинаикоса». Защитник провел за команду 21 матч. Испанец является воспитанником «Эспаньола», за который он играл с 2004 по 2009 год.

Самбрано перешел в «Рубин» летом 2016 года из немецкого «Айнтрахта», где он играл с 2012 года. За казанский клуб перуанец сыграл 24 матча.

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