«Спартак» внес в заявку на сезон 15-летнего футболиста
Московский «Спартак» внес в заявку на сезон 15-летнего полузащитника Ивана Репяха, сообщает официальный сайт РФПЛ. Летом прошлого года он перешел в столичный клуб из академии «Краснодара».
Нынешним летом хавбек забил победный мяч в решающем матче первенства России среди футболистов 2001 года рождения.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», уход Репяха из «Краснодара» в «Спартак» мог стать причиной скандала. После этого отношения клубов испортились. По неофициальной информации,
За время летней трансферной кампании, которая завершилась 31 августа, «Спартак» усилили три новичка. Московский клуб приобрел правого защитника «Црвены Звезды» Марко Петковича и нападающего «Гремио» Педро Рошу, а также взял в аренду у «Челси» хорватского хавбека Марио Пашалича.
В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает девятое место. В восьми турах команда Массимо Карреры набрала девять очков, одержав всего две победы. В Лиге чемпионов столичный клуб стартует 13 сентября выездным матчем со словенским «Марибором».
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