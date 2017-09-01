Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30872938/
1 сентября 2017, 21:49 | Футбол: Премьер-лига | РБК-Спорт

«Спартак» внес в заявку на сезон 15-летнего футболиста

Московский «Спартак» внес в заявку на сезон 15-летнего полузащитника Ивана Репяха, сообщает официальный сайт РФПЛ. Летом прошлого года он перешел в столичный клуб из академии «Краснодара».

Нынешним летом хавбек забил победный мяч в решающем матче первенства России среди футболистов 2001 года рождения.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», уход Репяха из «Краснодара» в «Спартак» мог стать причиной скандала. После этого отношения клубов испортились. По неофициальной информации, из-за скандала владелец «Краснодара» Сергей Галицкий отказался нынешним летом продать Федора Смолова в «Спартак» дешевле указанной в его контракте суммы отступных (€30 млн).

За время летней трансферной кампании, которая завершилась 31 августа, «Спартак» усилили три новичка. Московский клуб приобрел правого защитника «Црвены Звезды» Марко Петковича и нападающего «Гремио» Педро Рошу, а также взял в аренду у «Челси» хорватского хавбека Марио Пашалича.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает девятое место. В восьми турах команда Массимо Карреры набрала девять очков, одержав всего две победы. В Лиге чемпионов столичный клуб стартует 13 сентября выездным матчем со словенским «Марибором».

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Краснодар
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Симонян: Футбол наказывает игроков «Спартака» за их равнодушное отношение

Симонян: Футбол наказывает игроков «Спартака» за их равнодушное отношение

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Игроки московского «Спартака» решили «сбросить обороты» после побед в чемпионате России и Суперкубке страны, за что футбол их наказывает в текущем сезоне. Такое мнение ТАСС высказал первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС), ветеран «Спартака» Никита Симонян.
Еще 7 новостей  Все новости

Короткая программа: что успела выиграть Юлия Липницкая

Три года после золота: что стало с российскими чемпионами Сочи-2014

Действующая чемпионка мира по боксу скончалась в возрасте 26 лет

Владимир Кличко издал книгу об экономике и бизнесе на немецком языке