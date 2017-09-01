«Спартак» внес в заявку на сезон 15-летнего футболиста

Нынешним летом хавбек забил победный мяч в решающем матче первенства России среди футболистов 2001 года рождения.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», уход Репяха из «Краснодара» в «Спартак» мог стать причиной скандала. После этого отношения клубов испортились. По неофициальной информации, из-за скандала владелец «Краснодара» Сергей Галицкий отказался нынешним летом продать Федора Смолова в «Спартак» дешевле указанной в его контракте суммы отступных (€30 млн).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="bg" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/fcsm_official">@fcsm_official</a> заявил 15-летнего полузащитника:<br><br>Репях Иван Игоревич<br>Гражданство: Россия <a href="https://t.co/7fUIpG3tsq">https://t.co/7fUIpG3tsq</a><a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%B5?src=hash">#межсезонье</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A0%D0%A4%D0%9F%D0%9B?src=hash">#РФПЛ</a> <a href="https://t.co/LMuvK5GpkG">pic.twitter.com/LMuvK5GpkG</a></p>— РФПЛ⚽️? (@rfpl) <a href="https://twitter.com/rfpl/status/903665378882179072">1 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

За время летней трансферной кампании, которая завершилась 31 августа, «Спартак» усилили три новичка. Московский клуб приобрел правого защитника «Црвены Звезды» Марко Петковича и нападающего «Гремио» Педро Рошу, а также взял в аренду у «Челси» хорватского хавбека Марио Пашалича.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает девятое место. В восьми турах команда Массимо Карреры набрала девять очков, одержав всего две победы. В Лиге чемпионов столичный клуб стартует 13 сентября выездным матчем со словенским «Марибором».