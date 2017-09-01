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1 сентября 2017, 21:51 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Гаджиев: «Амкар» не решил задач в летнее трансферное окно

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал старт команды в новом сезоне РФПЛ, а также посетовал, что клуб не решил задач во время летнего трансферного окна.

Главный тренер <span class=error>Амкара</span> <span class=error>Гаджи</span> <span class=error>Гаджиев</span> прокомментировал старт команды в новом сезоне <span class=error>РФПЛ</span> а также посетовал что клуб не решил задач во время летнего трансферного окна. Увеличить
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«Можно ли поставить «Амкару» неудовлетворительную оценку за старт сезона? Конечно, можно. Команда выступает более чем неудовлетворительно. Старт у нас, наверное, один из худших за многие годы, в частности за то время, что нахожусь в «Амкаре». У нас ни разу не было такой скомканной подготовки, с одной стороны, и множества организационных вопросов — с другой.

Слава богу, вроде определились со многими вопросами, пусть и с некоторым опозданием. Трансферное окно уже закрыто, и, конечно, мы не решили те задачи, которые перед нами стояли. Но всё-таки сейчас понятно, что поддержка со стороны руководства области реальна. Нам предстоит сложный сезон. Однако у нас есть достаточно большая группа квалифицированных футболистов, пусть и не все позиции адекватно укомплектованы. Конечно, ждём возвращения Огуде. Надеемся, наши лидеры станут играть более качественно.

«Амкар» находится в непростых условиях. Однако, считаю, исходя из своих условий клуб достойно представляет Пермский край в Премьер-Лиге, — сказал Гаджиев в интервью пресс-службе клуба.

После 8 туров РФПЛ «Амкар» располагается на последней, 16-й строчке в турнирной таблице.

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