Мутко назвал трансферную кампанию клубов РФПЛ умеренной, за исключением «Зенита»

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Трансферное окно в РФПЛ закрылось в ночь на пятницу.

В летний заявочный период состав «Зенита» пополнили пять аргентинцев: защитник Эмануэль Маммана, полузащитники Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Эмилиано Ригони и форвард Себастьян Дриусси. Также «Зенит» подписал контракты с эквадорцем Кристианом Нобоа, словенцем Михой Мевлей и семью россиянами — защитниками Денисом Терентьевым, Томасом Рукасом, хавбеками Александром Ерохиным, Далером Кузяевым, Дмитрием Богаевым, нападающими Дмитрием Полозом и Андреем Панюковым.

«Могу оценить трансферную кампанию со стороны. У каждого клуба своя политика, свое видение, свои экономические возможности, своя стратегия развития. Исходя из этого все работают, работают в рамках существующего регламента по привлечению иностранных игроков. Я бы сказал, что трансферная кампания получилась умеренная, за исключением “Зенита”, который более активно ее провел, селекционную и трансферную политику. В целом же все было достаточно умеренно», — сказал Мутко по телефону.

Собеседник агентства отметил, что рад появлению целой россыпи молодых футболистов с российскими паспортами в клубах РФПЛ. «Я всегда радуюсь, когда появляются российские игроки, молодежь. Многие клубы усилились молодыми российскими игроками, амбициозными ребятами. Надеюсь, что все они своим шансом воспользуются», — сказал Мутко.