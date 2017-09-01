Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30872148/
1 сентября 2017, 19:32 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Мутко назвал трансферную кампанию клубов РФПЛ умеренной, за исключением «Зенита»

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 сен — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко заявил агентству «Р-Спорт», что летняя трансферная кампания клубов РФПЛ, за исключением петербургского «Зенита», получилась умеренной.

<nobr>Вице-премьер</nobr> РФ президент <span class=error>РФС</span> Виталий <span class=error>Мутко</span> заявил агентству Р-Спорт что летняя трансферная кампания клубов <span class=error>РФПЛ</span> за исключением петербургского Зенита получилась умеренной. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Трансферное окно в РФПЛ закрылось в ночь на пятницу.

В летний заявочный период состав «Зенита» пополнили пять аргентинцев: защитник Эмануэль Маммана, полузащитники Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Эмилиано Ригони и форвард Себастьян Дриусси. Также «Зенит» подписал контракты с эквадорцем Кристианом Нобоа, словенцем Михой Мевлей и семью россиянами — защитниками Денисом Терентьевым, Томасом Рукасом, хавбеками Александром Ерохиным, Далером Кузяевым, Дмитрием Богаевым, нападающими Дмитрием Полозом и Андреем Панюковым.

«Могу оценить трансферную кампанию со стороны. У каждого клуба своя политика, свое видение, свои экономические возможности, своя стратегия развития. Исходя из этого все работают, работают в рамках существующего регламента по привлечению иностранных игроков. Я бы сказал, что трансферная кампания получилась умеренная, за исключением “Зенита”, который более активно ее провел, селекционную и трансферную политику. В целом же все было достаточно умеренно», — сказал Мутко по телефону.

Собеседник агентства отметил, что рад появлению целой россыпи молодых футболистов с российскими паспортами в клубах РФПЛ. «Я всегда радуюсь, когда появляются российские игроки, молодежь. Многие клубы усилились молодыми российскими игроками, амбициозными ребятами. Надеюсь, что все они своим шансом воспользуются», — сказал Мутко.

Зенит
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
30 августа

Девушка, которая заведет твой мотор: откровенные фото grid girl

За что Плющенко обиделся на Татьяну Тарасову?

Кадыров ответил болельщикам «Зенита» на критику скандального видео с Полтавченко