Симонян: Футбол наказывает игроков «Спартака» за их равнодушное отношение
МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Игроки московского «Спартака» решили «сбросить обороты» после побед в чемпионате России и Суперкубке страны, за что футбол их наказывает в текущем сезоне. Такое мнение ТАСС высказал первый
вице-президент Российского футбольного союза (РФС), ветеран «Спартака» Никита Симонян.
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После восьмого тура чемпионата России «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав девять очков.
«Главное, чтобы у “Спартака” была игра, которая давала бы результат, но на сегодняшний день, к сожалению, нет ни того, ни другого, — сказал Симонян. — Не знаю, почему у команды ничего не получается. Возможно, это
«Команда имеет немного очков и занимает сами знаете, какое место. Футбол не прощает несерьезное и равнодушное отношение к себе», — добавил ветеран команды.
В прошлом сезоне «Спартак» впервые за последние 16 лет стал чемпионом России. В начале текущего сезоне красно- белые выиграли Суперкубок страны, обыграв в матче за трофей столичный «Локомотив» со счетом 2:1 в дополнительное время.
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