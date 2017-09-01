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1 сентября 2017, 16:57 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Болельщики «Зенита» признали Кокорина лучшим игроком команды в августе

МОСКВА, 1 сен — Р-Спорт. Болельщики санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» признали нападающего Александра Кокорина лучшим игроком команды в августе, сообщается на официальном сайте «сине-бело-голубых».

Болельщики <nobr>санкт-петербургского</nobr> футбольного клуба Зенит признали нападающего Александра <span class=error>Кокорина</span> лучшим игроком команды в августе сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых. Увеличить
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Форвард провел за «Зенит» в августе восемь матчей, в которых забил шесть мячей и сделал две результативные передачи. Второе место в рейтинге занял вратарь Андрей Лунев, третье — полузащитник Леандро Паредес.

Кокорин признан лучшим игроком «Зенита» по итогам месяца во второй раз подряд.

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