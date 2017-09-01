Болельщики «Зенита» признали Кокорина лучшим игроком команды в августе

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Форвард провел за «Зенит» в августе восемь матчей, в которых забил шесть мячей и сделал две результативные передачи. Второе место в рейтинге занял вратарь Андрей Лунев, третье — полузащитник Леандро Паредес.

Кокорин признан лучшим игроком «Зенита» по итогам месяца во второй раз подряд.