Откат «Спартака», прорыв Кокорина. Рейтинг старта чемпионата-2017/18

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ОТСТУПЛЕНИЕ ЧЕМПИОНА. И ПЕРМИ.

Победителями в этой номинации стали два клуба. Первый — «Амкар» Гаджи Гаджиева, который собрал лишь пять очков (+1=2−5, мячи 2−8) и опустился на последнее место в таблице. А вот год назад в восьми турах пермяки показали добротный результат, запрыгнув на четвертую строчку (+4=3−1, 7−4).

А еще на 10 очков откатился назад чемпион страны. В прошлом сезоне у красно-белых было 19 очков (и первое место), а сейчас — всего 9 (десятое). В РФПЛ-2016/17 команда Массимо Карреры забила 14 мячей и пропустила только 3, а сейчас разность мячей ужасает: 11−13. Есть, правда, небольшое оправдание — в 2016-м на этом отрезке в соперниках «Спартака» не было ни «Зенита», ни ЦСКА. Но кому от этого легче?

РЫВОК «ЛОКОМОТИВА».

Результаты железнодорожников приятны для болельщиков — и неожиданны, учитывая трудности с составом, травмы лидеров и давление на главного тренера. В сентябре 2016-го команда, которую уже по ходу чемпионата принял Юрий Семин, набрала к 9-му туру 7 очков (+1=4−3, 5−7) и располагалась на 13-м месте. Теперь с 19 очками (+6=1−1, 13−8) «Локо» смотрит почти на всех соперников сверху вниз со второго. Плюс 12 очков — лучший прогресс в сезоне. Ближайший преследователь — «Рубин» — может похвастаться прибавкой только в 5.

НАСКОЛЬКО ПРИБАВИЛ «ЗЕНИТ»? НАДОЛГО ЛИ УПАЛ ЦСКА?

Сине-бело-голубые выдали мощнейший старт и сделали такую заявку на итоговый успех, что сейчас уже мало у кого появляются сомнения по поводу нового чемпиона. Однако если оценивать исключительно очковый запас, в нем «Зенит» по сравнению с временами Мирчи Луческу сделал всего четыре шага. Год назад у петербуржцев было 16 очков (+4=4−0, 18−6, 3-е место), сейчас — 20 (+6=2−0, 16−3, 1-е место). Другое дело, что сейчас слишком низко упали главные конкуренты — «Спартак» и ЦСКА, а воспринимать ли в качестве такого «Локомотив», пока вопрос.

ЦСКА в прошлом сезоне на этом турнирном отрезке, кстати, тоже шел без поражений (+5=3−0, 10−3), несмотря на то, что шесть матчей из восьми провел на выезде. Сейчас армейцы откатились назад на 5 очков, потерпели уже три домашних поражений, пропустили в три раза больше и выдали свой худший старт с 2008 года.

ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР: КОКОРИН ВМЕСТО СМОЛОВА.

Тогда: Федор Смолов наколотил в восьми первых матчах восемь голов (два из них — с пенальти) и сразу же возглавил снайперскую гонку. Правда, как раз в прошлом сентябре в игре Лиги Европы он получил травму колена, из-за которой выбыл до конца ноября. Однако это не помешало ему стать лучшим бомбардиром по итогам чемпионата с 18 мячами. Второе место на данном отрезке в сезоне-2016/17 занимал спартаковец Промес с пятью точными попаданиями.

Сейчас: Александру Кокорину пока нет равных — он, бесспорно, самый яркий футболист чемпионата прямо сейчас. И лучший российский нападающий. Во всяком случае, форвард «Зенита» заслуженно лидирует в списке бомбардиров с шестью голами. В прошлом сезоне у него к этому моменту был только один — в ворота «Арсенала».

Второе место вновь у Промеса — и опять с пятью мячами, вот в этому у «Спартака» есть стабильность. А Смолов, пропустивший старт сезона из-за травмы, пока отметился лишь двумя в последнем туре. Сколько у каждого из них окажется в концовке сезона?

ЛУЧШИЙ АССИСТЕНТ: ВЕЧНЫЙ ГЕКДЕНИЗ.

Тогда: Лавры лучших диспетчеров делили после восьми туров Шатов и Промес, набрав по пять результативных передач.

Сейчас: Столько же голевых пасов — пять — на счету у 37-летнего Гекдениза из «Рубина». На одну передачу отстают от него Перейра из «Краснодара» и все тот же Промес. Кстати, голландец делит с Кокориным первое место по системе «гол+пас», набрав по 9 баллов.

ТРЕНЕРСКИЕ ОТСТАВКИ: ЧЕТЫРЕ ПРОТИВ ОДНОЙ.

Тогда: В прошлом сезоне быстро последовали сразу четыре отставки — за восемь туров тренеров уволили в четырех клубах. Дмитрий Аленичев ушел из «Спартака», Олег Кононов — из «Краснодара», Игорь Черевченко — из «Локомотива», а Курбан Бердыев — из «Ростова». Правда, последний случай стоит включать сюда только формально, ведь на самом деле никуда Курбан Бекиевич в итоге не ушел и продолжил тренировать донскую команду, только в роли вице-президента клуба.

Сейчас: Все начинавшие чемпионат специалисты по-прежнему руководят своими командами. За исключением одного — после 6-го тура Александр Григорян покинул «Анжи», уступив место Вадиму Скрипченко. Как скоро случатся новые перестановки?

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ: 140 ПРОТИВ 121.

Этот сезон пока опережает по забитым мячам прошлый, который стал худшим за 25-летнюю историю чемпионатов России (140 голов за 64 матча сейчас, 121 — на таком же отрезке год назад). Однако если заглянуть в более далекое прошлое, результативность все равно была несколько выше: 144 мяча в чемпионате-2015/16, 166 — розыгрыше-2014/15.