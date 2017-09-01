Трансферный финиш: Мевля, Педро, Ионов

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МИХА В «ЗЕНИТЕ»…

Как и сообщал «СЭ», польский защитник Ярослав Ях из «Заглембе» был не единственным и не приоритетным вариантом питерцев на позицию центрального защитника. «Зенит» договорился с «Ростовом» о переходе Михи Мевли. 27-лентний словенец подписал контракт на четыре года и обошелся в четыре миллиона евро.

Ровно год назад дончане купили Мевлю у бухарестского «Динамо» за чуть более полмиллиона евро, так что сделка с сине-бело-голубыми весьма выгодна «Ростову». Не прогадал, похоже, и «Зенит». Команда рассталась с Нету (29 лет) — португалец ушел в «Фенербахче» в годичную аренду с правом выкупа.

Ранее лидер сезона договорился о двухгодичной аренде с защитником «Валенсии» Абденнуром — как сообщили «СЭ» коллеги из издания Marca, с учетом зарплаты игрока и выплат по аренде клубу обеспечение его контракта обошлось бы в 6 миллионов евро. В итоге тунисец ушел в «Марсель». Мевля же за два года будет стоить те же 6 миллионов (выплаты по трансферу плюс зарплата), но «Зенит» получил все права на футболиста.

Словенец трогательно попрощался на официальном сайте дончан с болельщиками: «Желаю клубу всего лучшего, и я уверен, что “Ростов” проведет отличный сезон. Для этого у команды все есть! Всем огромное спасибо! С любовью, Миха».

Еще одна заметная сделка питерцев в день дедлайна — разрыв контракта с французским полузащитником Йоаном Молло (28 лет), который подписал договор с «Фулхэмом».

…А КЕМ ЕГО ЗАМЕНИТ «РОСТОВ»?

Ростовчане до конца четверга намеревались подписать двух центральных защитников.

В последние часы клуб вел переговоры с тремя кандидатами — греком Ахиллеасом Пунгурасом из ПАОК (21 год, рост 187 см), исландцем Хердуром Магнуссоном из «Бристоля» (24 года, рост 190 см) и хорватом Марко Лешковичем из загребского «Динамо» (26 лет, рост 188 см).

ПЕРВАЯ ПОКУПКА «СПАРТАКА».

Долгожданный трансфер — за деньги, не на правах аренды или свободного агента — состоялся в «Спартаке». Красно-белые приобрели бразильского атакующего полузащитника «Гремиу» Педро Роша. 22-летний хавбек прибудет в расположение клуба в понедельник.

Проявлял чемпион России интерес и к другому бразильцу — защитнику итальянской «Аталанты» (команда, в которой завершал профессиональную карьеру Массимо Каррера) Рафаэлу Толою.

26-летний футболист является игроком основного состава команды — в течение дня появлялись противоречивые сообщения (от «переход уже состоялся» до «итальянцы требуют заплатить 30 миллионов евро»), однако к моменту подписания номера официального подтверждения ни того, ни другого не последовало. Таким образом, за лето красно-белые подписали хавбеков Пашалича («Челси», аренда) и Педро Рошу («Гремиу», приобретение прав) и защитников Петковича («Црвена Звезда») и Тигиева («Анжи») — оба свободные агенты.

ИОНОВ НА ДОН.

«Динамо» вчера совершило два трансфера на выход. Расторгнут контракт с полузащитником Алексеем Ионовым (28 лет) — игрок имел одну из самых высоких зарплат в команде, и клуб, по всей видимости, был недоволен соответствием гонорара (по некоторым данным, около 2 миллионов евро в год) игре. В итоге поздно вечером Ионов должен был подписать контракт с «Ростовом» — главный тренер дончан Леонид Кучук знаком с футболистом по успешному периоду работы в «Кубани».