Толои в составе ФК «Спартак» появился в приложении РФПЛ из-за технической ошибки
МОСКВА, 1 сен —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Фамилия бразильского защитника Рафаэля Толои появилась в официальном приложении Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в результате технического сбоя, сообщил начальник группы по связям с общественностью РФПЛ Максим Домчев.
В четверг вечером примерно за час до закрытия трансферного окна в приложении РФПЛ в составе московского «Спартака» появился Толои, но в самой лиге трансфер игрока в итоге не подтвердили.
«Это технический сбой со стороны разработчиков приложения. Мы сообщили им об этом, идет работа. Просим ориентироваться на сайт РФПЛ, где корректная заявка», — сказал Домчев журналистам.
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