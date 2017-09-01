Толои в составе ФК «Спартак» появился в приложении РФПЛ из-за технической ошибки

В четверг вечером примерно за час до закрытия трансферного окна в приложении РФПЛ в составе московского «Спартака» появился Толои, но в самой лиге трансфер игрока в итоге не подтвердили.

«Это технический сбой со стороны разработчиков приложения. Мы сообщили им об этом, идет работа. Просим ориентироваться на сайт РФПЛ, где корректная заявка», — сказал Домчев журналистам.