Пышкин: «Ростов» и еще несколько клубов могут дозаявить футболистов позже
МОСКВА, 1 сен —
Р-Спорт, Елена Дьячкова. Некоторые футболисты могут быть заявлены за российские клубы позже, если успели сделать запрос в другие лиги и получат международный трансферный сертификат, заявил спортивный директор Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Виктор Пышкин.
Трансферное окно в России закрылось в полночь 1 сентября.
«Возможно,
По его словам, после закрытия окна обычно успевают дооформиться «один, два, три человека, буквально единицы».
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