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1 сентября 2017, 0:50 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Пышкин: «Ростов» и еще несколько клубов могут дозаявить футболистов позже

МОСКВА, 1 сен — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Некоторые футболисты могут быть заявлены за российские клубы позже, если успели сделать запрос в другие лиги и получат международный трансферный сертификат, заявил спортивный директор Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Виктор Пышкин.

Трансферное окно в России закрылось в полночь 1 сентября.

«Возможно, кто-то будет заявлен позже. “Ростов” сделал запрос и еще некоторые команды. Если они сделали запрос, значит, могут заявить, когда придет международный трансферный сертификат», — сказал Пышкин журналистам.

По его словам, после закрытия окна обычно успевают дооформиться «один, два, три человека, буквально единицы».

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