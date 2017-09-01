Пышкин: «Ростов» и еще несколько клубов могут дозаявить футболистов позже

Трансферное окно в России закрылось в полночь 1 сентября.

«Возможно, кто-то будет заявлен позже. “Ростов” сделал запрос и еще некоторые команды. Если они сделали запрос, значит, могут заявить, когда придет международный трансферный сертификат», — сказал Пышкин журналистам.

По его словам, после закрытия окна обычно успевают дооформиться «один, два, три человека, буквально единицы».