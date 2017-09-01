РФПЛ: Изменения в составах команд в приложении могут быть некорректными

В пресс-службе РФПЛ сообщили, что изменения в составах команд в приложении могут быть некорректными, поэтому, вполне вероятно, Толой ошибочно указан как новичок «Спартака».

Ранее сообщалось, что «Аталанта» потребовала за футболиста € 30 млн, но такой вариант не устраивал москвичей. Толой перешёл в итальянский клуб в августе 2015 года. В минувшем розыгрыше Серии А бразилец провёл 32 матча (31 — с первых минут), в которых не отметился результативными действиями и получил 7 жёлтых карточек.