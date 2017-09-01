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1 сентября 2017, 0:48 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

РФПЛ: Изменения в составах команд в приложении могут быть некорректными

Защитник «Аталанты» Рафаэл Толой указан как новичок «Спартака» в официальном приложении РФПЛ для мобильных устройств, хотя клубы не объявляли о сделке.

В пресс-службе РФПЛ сообщили, что изменения в составах команд в приложении могут быть некорректными, поэтому, вполне вероятно, Толой ошибочно указан как новичок «Спартака».

Ранее сообщалось, что «Аталанта» потребовала за футболиста € 30 млн, но такой вариант не устраивал москвичей. Толой перешёл в итальянский клуб в августе 2015 года. В минувшем розыгрыше Серии А бразилец провёл 32 матча (31 — с первых минут), в которых не отметился результативными действиями и получил 7 жёлтых карточек.

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