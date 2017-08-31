Что это за Роша? Особое мнение о трансфере «Спартака»

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«Спартак» подписал четырехлетний контракт с нападающим «Гремиу» Педро Рошей. 22-летний футболист чаще выступает на позиции левого атакующего полузащитника, хотя имеет и опыт игры в роли центрфорварда. Новичок присоединится к красно-белым в понедельник, 4 сентября. Особое мнение обозревателя «СЭ» Евгения ЗЫРЯНКИНА об этом переходе.

Три недели назад, когда в разгаре был утомительный сериал «Луан (не) переходит в «Спартак», скоротал несколько часов за южноамериканским футболом (скучнейшее, скажу я вам, занятие). По мотивам игры «Гремиу» — «Годой» хотелось определить добродетели бразильца.

В том матче за гремучих выступал — и забил два гола — заодно и Педро Роша. Это все, что можно вспомнить и рассказать о нем. Ну разве добавить еще, что оба мяча были отправлены с добивания в пустые ворота. За подобные умения в «Спартак» можно было бы сосватать и меня, причем недорого и без агентских комиссионных.

Когда поступило сообщение, что чемпионы России подписали этого футболиста, я собрался с силами и посмотрел еще немного «Гремиу». И теперь могу сказать, что, на мой взгляд, Педро Роша не стоит миллиард рублей, перечисленный за него на бразильские счета. Очередной «легковес», наводивший шороху в малиннике беззащитного и бесконтактного футбола, но мало на что годный в суровой мужской игре.

А вы говорите, лимит не нужен…

Я искренне аплодирую срыву покупки Луана по баснословной цене. Как и вообще нынешней прижимистости «Спартака», поскольку нет на свете игроков, которые отвечали бы одному из двух условий: либо приносили бы российскому топ-клубу реальную пользу, не раз в месяц по воскресеньям, а тур за туром, матч за матчем — либо стоили бы денег, а не деньжищ.

Но почему красно-белые решили взять Педро?

Давно пора понять, что сорвать куш сюда едут ребята, которые мало кому нужны (потому и оказывается вторым вариантом, например, на ладан дышащий «Марсель», где можно не играть, а поигрывать). И я двумя руками за то, чтобы сюда приезжали только те, кто хочет футбола, побед и роста, а не зарплаты. К тому же у «Спартака» уже сейчас приличный подбор игроков для того, чтобы побороться за переход в Лигу Европы. А большего нам и не надо, поскольку нет такого достижения «выход в плей-офф Лиги чемпионов», да и «четвертьфиналист Лиги чемпионов» — тоже не титул, особенно когда какой-нибудь «Интер» возит тебя по полю как неодушевленный предмет в два приема по полтора часа. Нам бы хотя бы в Лиге Европы научиться доживать до апреля…

Ну, а теперь «по сабжу». Говорят, в последнее время Педро использовали ближе к флангу, но в тех играх и эпизодах, что попались мне на глаза, Роша действовал в роли типичного центрфорварда — на одной линии с последним защитником, от которого в нужный миг мог оторваться и убежать один на один с вратарем. Что пару-тройку раз, в основном на деревенских стадионах, и проделывал.

У Педро неплохая, бразильская техника: умеет сделать и улитку, и послать двоих одним движением в буфет, и крутануться на носовом платке с моментальным ударом. Особо отмечу, что он двуногий: с этим в премьер-лиге напряженка. Запевала — правая нога, но с левой он точно так же умеет финтить и увесисто бить по воротам. Кроме того, Роша всегда лезет во вратарскую и играет до линии ворот, за счет чего много замыкает и добивает. В этом плане у него есть некоторое сходство с Луизом Адриану.

Явный минус — игра головой. Во всех смыслах. Я не видел ни одного удара ею, а кроме того, заметил множество нелепых решений, когда он отдавал бестолковую передачу в никуда, неподготовленно бил, когда следовало сыграть в пас, и терял мячи на ровном месте, пытаясь изобразить что-нибудь этакое. Непонятно, за что его голову расхваливал три года назад Луиз Фелипе Сколари…

Впрочем, тогда, возможно, и было за что, а с тех пор Роша стал слишком много и хорошо о себе думать.

Добавьте сюда практически полное отсутствие прессинга и жестких стыков, комфортные условия для приема и обработки мяча и полупустые, как степи, штрафные, в которых даже открываться не надо, достаточно просто там быть. В чемпионате России первое, что почувствует Роша, — это не мяч, а чужую ногу в момент приема и локоть между ребер. А в Лиге чемпионов уровень просто другой.

В общем, парню будет у нас непросто…