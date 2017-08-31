Контракт Самарджича с «Анжи» рассчитан на два года
Словенский защитник Мирал Самарджич подписал контракт с «Анжи» сроком на два года, сообщает официальный сайт махачкалинского клуба.
В своей карьере Самарджич выступал за словенские команды «Триглав» и «Марибор», молдавский «Шериф», хорватскую «Риеку» и китайский «Хэнань Цзянье». 30-летний защитник является чемпионом Словении в составе «Марибора» и четырёхкратным чемпионом Молдавии в составе «Шерифа».
Новичок «Анжи» в активе имеет матчи в составе юношеской, молодёжной и национальной сборных Словении.
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