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31 августа 2017, 23:40 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Контракт Самарджича с «Анжи» рассчитан на два года

Словенский защитник Мирал Самарджич подписал контракт с «Анжи» сроком на два года, сообщает официальный сайт махачкалинского клуба.

В своей карьере Самарджич выступал за словенские команды «Триглав» и «Марибор», молдавский «Шериф», хорватскую «Риеку» и китайский «Хэнань Цзянье». 30-летний защитник является чемпионом Словении в составе «Марибора» и четырёхкратным чемпионом Молдавии в составе «Шерифа».

Новичок «Анжи» в активе имеет матчи в составе юношеской, молодёжной и национальной сборных Словении.

Анжи
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