«Ростов» объявил о подписании контракта с Ионовым

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Предыдущим клубом воспитанника «Зенита» было московское «Динамо», которое сегодня объявило о расторжении контракта с игроком.



«Мы желаем Алексею яркой и зрелищной игры в составе нашей команды. Добро пожаловать в “Ростов”!», — говорится в сообщении.