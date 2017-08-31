«Ростов» объявил о подписании контракта с Ионовым
28-летний полузащитник Алексей Ионов подписал контракт с «Ростовом» по схеме «3+1», сообщает официальный сайт донского клуба.
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Предыдущим клубом воспитанника «Зенита» было московское «Динамо», которое сегодня объявило о расторжении контракта с игроком.
«Мы желаем Алексею яркой и зрелищной игры в составе нашей команды. Добро пожаловать в “Ростов”!», — говорится в сообщении.
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