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31 августа 2017, 23:38 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Ростов» объявил о подписании контракта с Ионовым

28-летний полузащитник Алексей Ионов подписал контракт с «Ростовом» по схеме «3+1», сообщает официальный сайт донского клуба.

28-летний полузащитник Алексей Ионов подписал контракт с Ростовом по схеме 31 сообщает официальный сайт донского клуба. Увеличить
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Предыдущим клубом воспитанника «Зенита» было московское «Динамо», которое сегодня объявило о расторжении контракта с игроком.

«Мы желаем Алексею яркой и зрелищной игры в составе нашей команды. Добро пожаловать в “Ростов”!», — говорится в сообщении.

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