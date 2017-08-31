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31 августа 2017, 23:07 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Толой вошёл в список игроков «Спартака» в официальном приложении РФПЛ

Защитник «Аталанты» Рафаэл Толой указан как новичок «Спартака» в официальном приложении РФПЛ для мобильных устройств, хотя клубы пока не объявляли о сделке.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» потребовала за футболиста € 30 млн, но такой вариант не устраивал москвичей.

Толой перешёл в итальянский клуб в августе 2015 года. В минувшем розыгрыше Серии А бразилец провёл 32 матча (31 — с первых минут), в которых не отметился результативными действиями и получил 7 жёлтых карточек. На родине Толой выступал за «Гояс» и «Сан-Паулу». Также в его активе выступления за «Рому» на правах аренды.

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