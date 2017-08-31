Толой вошёл в список игроков «Спартака» в официальном приложении РФПЛ

Ранее сообщалось, что «Аталанта» потребовала за футболиста € 30 млн, но такой вариант не устраивал москвичей.

Толой перешёл в итальянский клуб в августе 2015 года. В минувшем розыгрыше Серии А бразилец провёл 32 матча (31 — с первых минут), в которых не отметился результативными действиями и получил 7 жёлтых карточек. На родине Толой выступал за «Гояс» и «Сан-Паулу». Также в его активе выступления за «Рому» на правах аренды.