ФК «Ростов» арендовал у «Бристоль Сити» исландского защитника Магнуссона

«Аренда рассчитана на один сезон. У “Ростова” будет первоочередное право выкупа игрока», — сказал источник.

Магнуссон перешел в «Бристоль Сити» в 2016 году, а до этого, будучи связанным контрактом с «Ювентусом», выступал за итальянские «Специю» и «Чезену». В активе защитника 10 матчей и два гола за сборную Исландии, он был в заявке команды на чемпионате Европы 2016 года, но не провел там ни одной игры.