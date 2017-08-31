ФК «Ростов» арендовал у «Бристоль Сити» исландского защитника Магнуссона
МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. «Ростов» взял в аренду у английского «Бристоль Сити» 24-летнего исландского футболиста Хердура Магнуссона. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ростовскому клубу.
«Аренда рассчитана на один сезон. У “Ростова” будет первоочередное право выкупа игрока», — сказал источник.
Магнуссон перешел в «Бристоль Сити» в 2016 году, а до этого, будучи связанным контрактом с «Ювентусом», выступал за итальянские «Специю» и «Чезену». В активе защитника 10 матчей и два гола за сборную Исландии, он был в заявке команды на чемпионате Европы 2016 года, но не провел там ни одной игры.
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