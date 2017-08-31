«Спартак» заявил Рошу на РФПЛ под 99-м номером
«Спартак» заявил на текущий сезон РФПЛ нападающего Педро Рошу, ранее выступавшего за «Гремио».
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Бразильский футболист будет выступать за
Сегодня московский клуб объявил о подписании четырёхлетнего контракта с Педро Рошей. Нападающий окончил академию «Атлетико Минейро», в 2011 году стал игроком клуба «Атлетико Ювентус», за который дебютировал в 2013 году. В 2014 году Роша перешёл в «Гремио», которым руководил известный специалист Луис Фелипе Сколари. В составе этого клуба Педро провёл 127 матчей и забил 32 гола. В 2016 году он стал обладателем Кубка Бразилии, причём в первой финальной игре с «Атлетико Минейро» сделал дубль.
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