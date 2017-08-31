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31 августа 2017, 22:41 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Спартак» заявил Рошу на РФПЛ под 99-м номером

«Спартак» заявил на текущий сезон РФПЛ нападающего Педро Рошу, ранее выступавшего за «Гремио».

Спартак заявил на текущий сезон <span class=error>РФПЛ</span> нападающего <span class=error>Педро</span> <span class=error>Рошу</span> ранее выступавшего за <span class=error>Гремио</span>. Увеличить
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Бразильский футболист будет выступать за красно-белых под 99-м номером. Рост форварда — 175 см, вес — 72 кг.

Сегодня московский клуб объявил о подписании четырёхлетнего контракта с Педро Рошей. Нападающий окончил академию «Атлетико Минейро», в 2011 году стал игроком клуба «Атлетико Ювентус», за который дебютировал в 2013 году. В 2014 году Роша перешёл в «Гремио», которым руководил известный специалист Луис Фелипе Сколари. В составе этого клуба Педро провёл 127 матчей и забил 32 гола. В 2016 году он стал обладателем Кубка Бразилии, причём в первой финальной игре с «Атлетико Минейро» сделал дубль.

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