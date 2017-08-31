«Спартак» заявил Рошу на РФПЛ под 99-м номером

Бразильский футболист будет выступать за красно-белых под 99-м номером. Рост форварда — 175 см, вес — 72 кг.



Сегодня московский клуб объявил о подписании четырёхлетнего контракта с Педро Рошей. Нападающий окончил академию «Атлетико Минейро», в 2011 году стал игроком клуба «Атлетико Ювентус», за который дебютировал в 2013 году. В 2014 году Роша перешёл в «Гремио», которым руководил известный специалист Луис Фелипе Сколари. В составе этого клуба Педро провёл 127 матчей и забил 32 гола. В 2016 году он стал обладателем Кубка Бразилии, причём в первой финальной игре с «Атлетико Минейро» сделал дубль.