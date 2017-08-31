Московское «Динамо» объявило о расторжении контракта с футболистом Ионовым
МОСКВА, 31 авг —
Р-Спорт. Московское «Динамо» на своем официальном сайте объявило о расторжении контракта с футболистом Алексеем Ионовым.
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Как сообщается, соглашение с 28-летним полузащитником расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
Ионов выступал за «Динамо» с 2013 года, а прошлый сезон провел на правах аренды в ЦСКА. В общей сложности хавбек отыграл за «бело-голубых» 99 официальных матчей, в которых забил 22 мяча.
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