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31 августа 2017, 22:11 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Московское «Динамо» объявило о расторжении контракта с футболистом Ионовым

МОСКВА, 31 авг — Р-Спорт. Московское «Динамо» на своем официальном сайте объявило о расторжении контракта с футболистом Алексеем Ионовым.

<em>МОСКВА 31 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Московское Динамо на своем официальном сайте объявило о расторжении контракта с футболистом Алексеем <span class=error>Ионовым</span>. Увеличить
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Как сообщается, соглашение с 28-летним полузащитником расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Ионов выступал за «Динамо» с 2013 года, а прошлый сезон провел на правах аренды в ЦСКА. В общей сложности хавбек отыграл за «бело-голубых» 99 официальных матчей, в которых забил 22 мяча.

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