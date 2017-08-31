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31 августа 2017, 22:02 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист Белоруков вернулся в «Амкар»

ТАСС, 31 августа. Российский защитник Дмитрий Белоруков на правах аренды перешел из московского «Динамо» в пермский футбольный клуб «Амкар». Об этом сообщает пресс-служба пермяков.

Срок аренды 34-летнего защитника рассчитан до конца сезона.

«Возвращение Дмитрия Белорукова — радостная новость для тренеров и футболистов “Амкара”, а также, уверен, и для наших болельщиков тоже, — сказал спортивный директор “Амкара” Виктор Засульский. — Он в течение многих лет был лидером команды на поле и в раздевалке, его уважали одноклубники и любили болельщики. Такие футболисты в премьер-лиге наперечет, и я очень надеюсь, что с его приходом у нас оборона станет крепче, коллектив прочнее, а зрителей на трибунах прибавится».

Белоруков выступал за «Амкар» с 2005 года. За это время он провел 278 матчей за клуб в разных турнирах и забил 16 мячей. В последние сезоны он был капитаном команды. В июне 2016 года футболист перешел в «Динамо», вместе с которым выиграл первенство Футбольной национальной лиги.

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