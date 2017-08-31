Фурсенко заявил, что Артем Дзюба не покинет ФК «Зенит» до закрытия трансферного окна

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Трансферное окно в РФПЛ закрывается в ночь на пятницу. Ранее сообщалось, что игрок может быть отдан «Зенитом» в аренду. СМИ сообщали об интересе к форварду со стороны московского «Локомотива», «Краснодара» и турецкого «Фенербахче».

«Было приобретено 12 игроков основного состава и столько же было либо продано, либо отдано в аренду. Все ли остальные футболисты остаются в команде? Да, это правда. Я всегда говорил, что Дзюба — один из основных игроков нашего клуба. Дзюба остается в “Зените” точно? Я в этом абсолютно уверен», — сказал Фурсенко «Р-Спорт» по телефону.