Фурсенко заявил, что Артем Дзюба не покинет ФК «Зенит» до закрытия трансферного окна
С. -ПЕТЕРБУРГ, 31 авг —
Р-Спорт, Тарас Барабаш. Президент футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Сергей Фурсенко заявил, что нападающий Артем Дзюба точно остается в команде, не будет продан или отдан в аренду.
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Трансферное окно в РФПЛ закрывается в ночь на пятницу. Ранее сообщалось, что игрок может быть отдан «Зенитом» в аренду. СМИ сообщали об интересе к форварду со стороны московского «Локомотива», «Краснодара» и турецкого «Фенербахче».
«Было приобретено 12 игроков основного состава и столько же было либо продано, либо отдано в аренду. Все ли остальные футболисты остаются в команде? Да, это правда. Я всегда говорил, что Дзюба — один из основных игроков нашего клуба. Дзюба остается в “Зените” точно? Я в этом абсолютно уверен», — сказал Фурсенко «Р-Спорт» по телефону.
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