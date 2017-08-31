С ним состав «Зенита» идеален: новичок — лучший в России по ключевому показателю
Главные факты о новом защитнике «Зенита»: в чем именно Миха Мевля был сильнее всех в РФПЛ, почему задача словенца в Петербурге совпадает с прошлогодней и какая история связывает Мевлю с Кристианом Нобоа.
Мевлю покупают в последние дни
Второй раз подряд Миха Мевля меняет клуб в день дедлайна. Год назад, когда он переезжал в Россию, «Ростов» тоже дотянул до 31 августа, хотя рассматривать вариант со словенцем ростовчане точно начали раньше, информация о возможном трансфере появилась еще в июле. Официальное сообщение о переходе появилось на сайте «Ростова» уже 1 сентября.
«Ростов» хорошо заработал на Мевле
Возможно, «Ростов» год назад подписал Мевлю не сразу, потому что сначала планировал купить его за 350 тысяч евро, а в итоге клубу пришлось отдать за него 600 или даже 700 тысяч. Однако теперь, когда Мевлю купил «Зенит», ростовчане точно в большом плюсе: теперь в СМИ звучат цифры от 4 до 8 миллионов евро. То есть рост стоимости как минимум в пять с половиной раз. Для «Ростова», который постоянно испытывает финансовые проблемы, такая сделка очень выгодна. Даже если в контракте Мевли был пункт о том, что 10 процентов суммы нужно отдать бухарестскому «Динамо», предыдущему клубу защитника.
Мевля уже делал то, что ему предстоит в «Зените»
«Ростов» приглашал Мевлю, чтобы у Курбана Бердыева не возникло проблем
Мевля сходу круто заиграл в Лиге чемпионов
Словенцу было 26, когда он переходил в «Ростов», однако максимумом его международного опыта был товарищеский матч за сборную против Турции за пару месяцев до трансфера. Уже в середине сентября Мевля вышел в основе против «Баварии» — опыт 0:5 в Мюнхене получился так себе, но Миха и дальше проводил в Лиге чемпионов полные матчи. В том числе участвовал в домашнем реванше с «Баварией» и был одним из главных героев ничьей в Эйндховене, которая вывела «Ростов» в
Мевля был лучшим в чемпионате России
Миха Мевля был круче всех в самом важном для защитника компоненте — совершил больше всех отборов в прошлом сезоне
За окровавленного Мевлю вступался Нобоа
Новичок «Зенита» рассказал, что перед переходом общался с Кристианом Нобоа, и эквадорец отрекомендовал ему Петербург как следует. Кроме просто года в одной команде в прошлом сезоне, Мевлю и Нобоа связывает история из последнего тура
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