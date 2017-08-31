Мевлю покупают в последние дни

Второй раз подряд Миха Мевля меняет клуб в день дедлайна. Год назад, когда он переезжал в Россию, «Ростов» тоже дотянул до 31 августа, хотя рассматривать вариант со словенцем ростовчане точно начали раньше, информация о возможном трансфере появилась еще в июле. Официальное сообщение о переходе появилось на сайте «Ростова» уже 1 сентября.

«Ростов» хорошо заработал на Мевле

Возможно, «Ростов» год назад подписал Мевлю не сразу, потому что сначала планировал купить его за 350 тысяч евро, а в итоге клубу пришлось отдать за него 600 или даже 700 тысяч. Однако теперь, когда Мевлю купил «Зенит», ростовчане точно в большом плюсе: теперь в СМИ звучат цифры от 4 до 8 миллионов евро. То есть рост стоимости как минимум в пять с половиной раз. Для «Ростова», который постоянно испытывает финансовые проблемы, такая сделка очень выгодна. Даже если в контракте Мевли был пункт о том, что 10 процентов суммы нужно отдать бухарестскому «Динамо», предыдущему клубу защитника.

Мевля уже делал то, что ему предстоит в «Зените»

«Ростов» приглашал Мевлю, чтобы у Курбана Бердыева не возникло проблем из-за ухода в «Зенит» Ивана Новосельцева и переезда Баштуша в «Лацио». Словенский центральный защитник без проблем встроился в ростовскую схему с тремя центральными защитниками. Теперь наверняка и в «Зените» рассчитывают, что Миха станет третьим центральным защитником — только в случае с командой Роберто Манчини речь о роли первого запасного на эту позицию. Теперь Мевля и Новосельцев — одноклубники, но с учетом того, что Иван еще ни разу при Манчини не сыграл, даже когда был в заявке, в «Зените» скорее рассчитывают именно на Мевлю.

Мевля сходу круто заиграл в Лиге чемпионов

Словенцу было 26, когда он переходил в «Ростов», однако максимумом его международного опыта был товарищеский матч за сборную против Турции за пару месяцев до трансфера. Уже в середине сентября Мевля вышел в основе против «Баварии» — опыт 0:5 в Мюнхене получился так себе, но Миха и дальше проводил в Лиге чемпионов полные матчи. В том числе участвовал в домашнем реванше с «Баварией» и был одним из главных героев ничьей в Эйндховене, которая вывела «Ростов» в плей-офф Лиги Европы. Мевля круче всех отбирал, выносил, блокировал и перехватывал в ключевом матче.

Мевля был лучшим в чемпионате России

Миха Мевля был круче всех в самом важном для защитника компоненте — совершил больше всех отборов в прошлом сезоне премьер-лиги, 56. И это несмотря на то, что словенец выходил на поле только в 21 матче чемпионата России из 30. Как отмечают эксперты, при росте 190 и физической силе Мевля достаточно подвижен и ловок в игре низом — это позволяет ему очень достойно отбирать мяча и совершать перехваты.

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