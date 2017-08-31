«Анжи» заявил на РФПЛ Батаева, ранее выступавшего за ПАОК

Данная информация появилась на официальном сайте турнира.



20-летний россиянин перешёл в махачкалинский клуб из греческого ПАОК. Условия сделки пока не известны.



Батаев будет выступать за «Анжи» под 48-м номером. Его рост — 187 см, вес — 82 кг. В сезоне-2016/17 он играл на правах аренды в «Аигиниакосе». Является воспитанником «Спартака» из Геленджика, также выступал в армавирском «Торпедо». В начале года Александр проходил просмотр в московском «Динамо», но не подошёл этому клубу.