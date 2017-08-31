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Ранее сообщалось, что «Спартак» направил в РФПЛ письмо с предложением назначить матчи с «Тосно» и «Уралом» на 17 сентября и 1 октября соответственно в связи с участием команды в Лиге чемпионов: 13 сентября красно-белые играют в гостях с «Марибором», а 26 сентября — дома с «Ливерпулем».

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 10, 16.09.2017, 14:00 -:- Тосно Спартак М

По информации «Фратрии», руководство РФПЛ это предложение проигнорировало и официально назначило матч с «Тосно» на 16 сентября. Отказ перенести игру на 17 сентября якобы связан с тем, что в этот день в Петербурге состоится матч «Зенита» с «Уфой» и организаторы категорически против проведения в городе двух матчей в один день. В заявлении фанатского движения «Спартака» отмечалось, что отказавшись от предложения клуба, Премьер-Лига нарушила собственный регламент.