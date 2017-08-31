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31 августа 2017, 20:43 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Фратрия»: Матч «Тосно» — «Спартак» перенесён на 17 сентября

Матч 10-го тура российской Премьер-Лиги «Тосно» — «Спартак» перенесён с 16 на 17 сентября, сообщает сайт фанатского объединения красно-белых «Фратрия».

Матч 10-го тура российской <nobr>Премьер-Лиги</nobr> <span class=error>Тосно</span> — Спартак перенесён с 16 на 17 сентября сообщает сайт <span class=error>фанатского</span> объединения <nobr>красно-белых</nobr> <span class=error>Фратрия</span>. Увеличить
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Ранее сообщалось, что «Спартак» направил в РФПЛ письмо с предложением назначить матчи с «Тосно» и «Уралом» на 17 сентября и 1 октября соответственно в связи с участием команды в Лиге чемпионов: 13 сентября красно-белые играют в гостях с «Марибором», а 26 сентября — дома с «Ливерпулем».

По информации «Фратрии», руководство РФПЛ это предложение проигнорировало и официально назначило матч с «Тосно» на 16 сентября. Отказ перенести игру на 17 сентября якобы связан с тем, что в этот день в Петербурге состоится матч «Зенита» с «Уфой» и организаторы категорически против проведения в городе двух матчей в один день. В заявлении фанатского движения «Спартака» отмечалось, что отказавшись от предложения клуба, Премьер-Лига нарушила собственный регламент.

Однако сейчас «Фратрия» сообщила, что встреча всё-таки перенесена на 17 сентября. Матч состоится на стадионе «Петровский» и начнётся в 14:00 мск.

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