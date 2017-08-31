Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30860641/
31 августа 2017, 20:16 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Представитель Смолова Муминов подтвердил, что форвард остается в ФК «Краснодар»

МОСКВА, 31 авг — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Представитель футболиста сборной России Федора Смолова Кахор Муминов подтвердил агентству «Р-Спорт» информацию о том, что нападающий остается в «Краснодаре».

<em>МОСКВА 31 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Елена <span class=error>Дьячкова</span>. </em>Представитель футболиста сборной России Федора <span class=error>Смолова</span> <span class=error>Кахор</span> <span class=error>Муминов</span> подтвердил агентству Р-Спорт информацию о том что нападающий остается в Краснодаре. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Смолов стал игроком «Краснодара» в июне 2015 года, подписав контракт сроком на четыре года. СМИ сообщали о том, что Смолов летом может сменить клуб, по их информации, интерес к футболисту проявляли «Спартак», «Зенит» и ЦСКА. Ранее агентство ProSports Management, которое сотрудничает с форвардом, сообщило, что Смолов остается в «Краснодаре».

«Федор действительно остается в «Краснодаре», — сказал Муминов по телефону.

Краснодар
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
30 августа

Девушка, которая заведет твой мотор: откровенные фото grid girl

За что Плющенко обиделся на Татьяну Тарасову?

Кадыров ответил болельщикам «Зенита» на критику скандального видео с Полтавченко