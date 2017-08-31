Представитель Смолова Муминов подтвердил, что форвард остается в ФК «Краснодар»

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Смолов стал игроком «Краснодара» в июне 2015 года, подписав контракт сроком на четыре года. СМИ сообщали о том, что Смолов летом может сменить клуб, по их информации, интерес к футболисту проявляли «Спартак», «Зенит» и ЦСКА. Ранее агентство ProSports Management, которое сотрудничает с форвардом, сообщило, что Смолов остается в «Краснодаре».

«Федор действительно остается в «Краснодаре», — сказал Муминов по телефону.