Мевля перешёл из «Ростова» в «Зенит» за € 8 млн

По данным источника, бывший клуб Мевли «Динамо» из Бухареста в рамках соглашения с «Ростовом» должен получить 10% от суммы трансфера.

Таким образом, румынский клуб заработает € 800 тыс.

Мевля перешёл в «Ростов» из «Динамо» в августе прошлого года за € 700 тыс. О переходе в «Зенит» было объявлено сегодня, 31 августа.