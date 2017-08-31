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31 августа 2017, 19:07 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Мевля перешёл из «Ростова» в «Зенит» за € 8 млн

Словенский защитник Миха Мевля перешёл в «Зенит» из «Ростова» за € 8 млн, сообщает Gazeta Sporturilor.

По данным источника, бывший клуб Мевли «Динамо» из Бухареста в рамках соглашения с «Ростовом» должен получить 10% от суммы трансфера.

Таким образом, румынский клуб заработает € 800 тыс.

Мевля перешёл в «Ростов» из «Динамо» в августе прошлого года за € 700 тыс. О переходе в «Зенит» было объявлено сегодня, 31 августа.

С клубом из Санкт-Петербурга центральный защитник подписал контракт, срок которого рассчитан на четыре года.

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