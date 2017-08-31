ЦСКА отказался от лучшего вратаря ФНЛ, оставив того без права выбора клуба

О том, что ЦСКА не будет подписывать с ним контракт, Антипову сообщили почти перед самым закрытием трансферного окна. Трудоустроиться в других клубах, соответствующих его статусу, 28-летний голкипер не успел — до зимы он будет выступать в ПФЛ за родной «Спартак-Нальчик», с которым подписал новый контракт.

Напомним, что в прошлом сезоне ФНЛ официально признала Антипова лучшим вратарем первенства: несмотря на то, что нальчане вылетели, в 38 матчах они пропустили всего 37 мячей, шесть из которых — с пенальти. Антипов провел все игры без замен. В межсезонье интерес к голкиперу в ФНЛ проявляли многое, но он отправился на просмотр в ЦСКА.