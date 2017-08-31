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31 августа 2017, 18:54 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Спартак» просит фанатов пока не покупать билеты в Санкт-Петербург на матч с «Тосно»

МОСКВА, 31 авг — Р-Спорт. Московский футбольный клуб «Спартак» обратился к своим болельщикам с просьбой не спешить с приобретением билетов в Санкт-Петербург до объявления окончательного решения по дате и времени проведения гостевой встречи 10-го тура чемпионата России с «Тосно».

В среду РФПЛ опубликовала календарь матчей чемпионата России с 9-го по 20-й тур включительно. Согласно расписанию, матч десятого тура «Тосно» — «Спартак» должен пройти 16 сентября в Санкт-Петербурге. При этом 13 сентября команда Массимо Карреры проведет выездную игру первого тура группового этапа Лиги чемпионов со словенским «Марибором».

По информации фанатского объединения «красно-белых» «Фратрии», «Спартак» направил в РФПЛ письмо с предложением перенести матчи команды против «Тосно» и «Урала» на 17 сентября и 1 октября соответственно, однако лига его проигнорировало. Отказ перенести игру с «Тосно» на 17 сентября связан с тем, что в этот день в Санкт-Петербурге состоится встреча «Зенита» и «Уфы» в РФПЛ. Она будет сыграна на другом стадионе, но организаторы категорически против проведения в городе двух матчей в один день.

«Вниманию болельщиков, планирующих посетить матч 10-го тура “Тосно” — “Спартак”! Просим вас не спешить с приобретением билетов в Санкт-Петербург до объявления окончательного решения о дате и времени проведения встречи», — говорится в сообщении в официальном микроблоге «Спартака» в Twitter.

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