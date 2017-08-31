«Спартак» просит фанатов пока не покупать билеты в Санкт-Петербург на матч с «Тосно»

В среду РФПЛ опубликовала календарь матчей чемпионата России с 9-го по 20-й тур включительно. Согласно расписанию, матч десятого тура «Тосно» — «Спартак» должен пройти 16 сентября в Санкт-Петербурге. При этом 13 сентября команда Массимо Карреры проведет выездную игру первого тура группового этапа Лиги чемпионов со словенским «Марибором».

По информации фанатского объединения «красно-белых» «Фратрии», «Спартак» направил в РФПЛ письмо с предложением перенести матчи команды против «Тосно» и «Урала» на 17 сентября и 1 октября соответственно, однако лига его проигнорировало. Отказ перенести игру с «Тосно» на 17 сентября связан с тем, что в этот день в Санкт-Петербурге состоится встреча «Зенита» и «Уфы» в РФПЛ. Она будет сыграна на другом стадионе, но организаторы категорически против проведения в городе двух матчей в один день.

«Вниманию болельщиков, планирующих посетить матч 10-го тура “Тосно” — “Спартак”! Просим вас не спешить с приобретением билетов в Санкт-Петербург до объявления окончательного решения о дате и времени проведения встречи», — говорится в сообщении в официальном микроблоге «Спартака» в Twitter.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Просим вас не спешить с приобретением билетов в Санкт-Петербург до объявления окончательного решения о дате и времени проведения встречи.</p>— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) <a href="https://twitter.com/fcsm_official/status/903246888744493056">31 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>