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31 августа 2017, 18:52 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Агентство ProSports Management сообщило, что Смолов остается в ФК «Краснодар»

МОСКВА, 31 авг — Р-Спорт. Агентство ProSports Management, которое сотрудничает с нападающим сборной России Федором Смоловым, сообщило, что игрок остается в футбольном клубе «Краснодар».

Смолов перешел в «Краснодар» в 2015 году из московского «Динамо». В конце августа форвард с 51-м голом в 79 матчах стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Ранее в СМИ сообщалось, что 27-летний футболист, пропустивший старт сезона из-за травмы, в это летнее трансферное окно может сменить команду.

«Он остается», — говорится в подписи к фотографии Смолова в футболке «Краснодара», опубликованной на странице агентства в Instagram.

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