Агентство ProSports Management сообщило, что Смолов остается в ФК «Краснодар»
МОСКВА, 31 авг —
Р-Спорт. Агентство ProSports Management, которое сотрудничает с нападающим сборной России Федором Смоловым, сообщило, что игрок остается в футбольном клубе «Краснодар».
Смолов перешел в «Краснодар» в 2015 году из московского «Динамо». В конце августа форвард с 51-м голом в 79 матчах стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Ранее в СМИ сообщалось, что 27-летний футболист, пропустивший старт сезона
«Он остается», — говорится в подписи к фотографии Смолова в футболке «Краснодара», опубликованной на странице агентства в Instagram.
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