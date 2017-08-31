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31 августа 2017, 18:42 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Рубин» объявил о переходе 19-летнего иранского полузащитника Шекари

«Рубин» заключил соглашение с 19-летним иранским полузащитником Резой Шекари, сообщает официальный сайт казанского клуба.

Условия контракта не разглашаются. В российской команде молодой хавбек будет выступать под 77-м номером.

Шекари родился 31 мая 1998 года в Тегеране. Атакующий и центральный полузащитник. Игрок молодёжной сборной Ирана. В составе иранского клуба «Зоб Ахан», за который выступал с 2015 по 2017 год, сыграл 21 матч, забил два гола, стал обладателем Кубка Ирана в сезоне-2015/16.

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