«Рубин» объявил о переходе 19-летнего иранского полузащитника Шекари

Условия контракта не разглашаются. В российской команде молодой хавбек будет выступать под 77-м номером.



Шекари родился 31 мая 1998 года в Тегеране. Атакующий и центральный полузащитник. Игрок молодёжной сборной Ирана. В составе иранского клуба «Зоб Ахан», за который выступал с 2015 по 2017 год, сыграл 21 матч, забил два гола, стал обладателем Кубка Ирана в сезоне-2015/16.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/FCRK?src=hash">#FCRK</a> пополнился перспективным полузащитником из Ирана?<a href="https://t.co/dnWho3d24K">https://t.co/dnWho3d24K</a> <a href="https://t.co/gmKek0VHr8">pic.twitter.com/gmKek0VHr8</a></p>— «Рубин» Казань (@fcrk) <a href="https://twitter.com/fcrk/status/903274326157340673">31 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>