Игра в угадайку. Есть ли системность в новом трансфере «Спартака»?
Думаю, даже болельщики «Спартака» смогут правильно ответить на этот вопрос.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Когда ты доводишь свою трансферную работу до решения в день дедлайна, на это может быть только два основания, и они противоположны по сути. Первое: ты очень долго вёл определённого игрока (игроков), просчитал все возможности вписать его в состав и со спокойной душой завершаешь тяжёлые переговоры. Второе: ты понимаешь, что тебе нужны новички, но варианты срываются и в итоге ты берёшь то, что хотя бы можно взять. Паники в таких решениях, может, и нет, но и системности — тоже.
Давайте попробуем разобраться, по какому варианту пошёл «Спартак» с приобретением левого инсайда Педро Роши.
Я внимательно отсмотрел действия молодого бразильца в матчах за «Гремио», и первый вывод, который можно сделать, должен обнадёжить болельщиков «Спартака». Роша действительно силён индивидуально, более того — свои лучшие качества он проявляет в моменты, когда необходимо моментальное решение. Это говорит о высокой концентрации, умении играть под давлением, и в целом — о сильных ментальных навыках футболиста. По весьма специфичному потенциалу он может стать звездой РФПЛ. На этом хорошие новости заканчиваются, потому что футбол — всё же командная игра, и когда ты подписываешь новичка, ты должен думать не только о том, насколько он силён в вакууме, но и о том, подойдёт ли он уже существующему подбору игроков.
Итак.
Взрывное мышление Роши сделало его машиной для контратак. Серьёзно, для команд, которые играют строгим вторым номером с быстрой доставкой мяча на чужую половину поля в
Одно глобальное «но»: игра на контратаках по определению предполагает долгое нахождение без мяча, чего «Спартак» делать не любит и, что хуже, не
Предположим всё же, что «Спартак» не перестроится, но будет ситуативно ловить возможности для проявления контратакующих скиллов своего новичка. В таком случае есть другой момент, на который обязаны были обратить внимание в клубе, причём на примере собственного же лидера быстрых атак. Есть прямая корреляция между количеством участий Промеса в контратаках и количеством навесов/прострелов от голландца: чем чаще в матче он вовлечён в быстрые наступления, тем чаще команда направляет мяч с фланга в штрафную. Объяснение здесь достаточно простое: российские команды, старающиеся держать за линией мяча
Чтобы объяснить, как это касается Роши, достаточно привести один факт. За двадцать последних матчей в «Гремио» у него прошли всего ЧЕТЫРЕ навеса/прострела. В Бразилии соперники в контратаках обычно оставляют больше зон по центру, и Роша пытается пройти «один в один» за счёт дриблинга. Вот «Гремио» играет с оборонительно настроенным «Атлетико» — и у новичка «Спартака» всего три попытки пойти в обводку, так как соперники не дают развернуться. А вот игра с карнавальным «Крузейро», с натуральными дырами между полузащитой и обороной, — и у Роши восемь попыток дриблинга. И ни одного навеса/прострела.
Таким образом, очевидно, что «Спартак» не примерял бразильца ни на свой состав, ни на соперников — «Ростов», «Рубин», ЦСКА и даже «Амкар» будут выгонять
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter