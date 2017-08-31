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31 августа 2017, 18:13 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Уфа» подписала контракт со швейцарским футболистом Салатичем

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Футбольный клуб «Уфа» заключил однолетний контракт с 31-летним швейцарским полузащитником Веролюбом Салатичем. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

«Салатич — опытный, сильный игрок. Надеюсь, он нам поможет. Контракт подписан на один год и предполагает возможность продления. Салатич перешел к нам бесплатно на правах свободного агента», — сказал Газизов.

Ранее Салатич выступал за швейцарские «Грассхоппер» и «Сьон», а также кипрскую «Омонию».

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