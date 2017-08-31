«Уфа» подписала контракт со швейцарским футболистом Салатичем

«Салатич — опытный, сильный игрок. Надеюсь, он нам поможет. Контракт подписан на один год и предполагает возможность продления. Салатич перешел к нам бесплатно на правах свободного агента», — сказал Газизов.

Ранее Салатич выступал за швейцарские «Грассхоппер» и «Сьон», а также кипрскую «Омонию».