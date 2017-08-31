Дзюба останется в «Зените»

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На данный момент он не переходит ни в «Локомотив», ни в «Краснодар». Вероятнее всего, что до закрытия трансферного окна ситуация не изменится, и форвард продолжит карьеру в петербургском клубе.

В нынешнем сезоне Дзюба выходил на поле в девяти матчах и провел на поле 327 минут.

Летнее трансферное окно закрывается 31 августа.