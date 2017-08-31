«Ростов» объявил о трансфере Мевли в «Зенит»
Между «Ростовом» и «Зенитом» достигнута договорённость о трансфере Михи Мевли, сообщает официальный сайт ростовского клуба.
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Словенский футболист выступал за «Ростов» с сентября 2016 года. За
«Хочу поблагодарить всех игроков, тренеров, врачей и работников базы. Большое спасибо всем болельщикам за потрясающую поддержку, которую они оказывали во время моего пребывания в “Ростове”. Мне посчастливилось играть с “Ростовом” в Лиге чемпионов и Лиге Европы, я провёл здесь невероятный год. Со всем коллективом у меня сложились дружеские отношения, потому что “Ростов” — это одна большая семья. Желаю клубу всего лучшего, и я уверен, что “Ростов” проведёт отличный сезон. Для этого у команды всё есть. Всем огромное спасибо!» — сказал Мевля.
По информации «Чемпионата», «Зенит» подпишет с Мевлей четырёхлетний контракт.
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