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31 августа 2017, 18:25 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

СМИ: «Бешикташ» рассматривает Смолова в качестве замены Дженку

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов входит в сферу интересов «Бешикташа», утверждает Trtspor.

Нападающий Краснодара Федор Смолов входит в сферу интересов Бешикташа утверждает Trtspor. Увеличить
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Руководство стамбульцев рассматривает возможность подписания контракта с форвардом, если клуб покинет Тосун Дженк.

Ранее «СЭ» сообщал, что помимо «Бешикташа» 27-летний россиянин может перейти в «Зенит», ЦСКА и «Вольфсбург». Напомним, что в текущем сезоне Смолов в составе «быков» провел четыре матча во всех турнирах и забил два гола.

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