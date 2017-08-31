СМИ: «Бешикташ» рассматривает Смолова в качестве замены Дженку
Нападающий «Краснодара» Федор Смолов входит в сферу интересов «Бешикташа», утверждает Trtspor.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Руководство стамбульцев рассматривает возможность подписания контракта с форвардом, если клуб покинет Тосун Дженк.
Ранее «СЭ» сообщал, что помимо «Бешикташа» 27-летний россиянин может перейти в «Зенит», ЦСКА и «Вольфсбург». Напомним, что в текущем сезоне Смолов в составе «быков» провел четыре матча во всех турнирах и забил два гола.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter