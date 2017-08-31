«Зенит» объявил о переходе Нету на правах аренды в «Фенербахче»

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Арендное соглашение 29-летнего игрока рассчитано до конца текущего сезона, турецкий клуб также получит право выкупа футболиста.

«Сине-бело-голубые» желают Нету новых спортивных успехов, — говорится в сообщении.

Нету выступал за «Зенит» с 2013 года. В прошедшем сезоне он провел 35 матчей, в которых забил один мяч, в нынешнем сезоне португалец принял участие в четырех матчах чемпионата России и двух встречах Лиги Европы. Контракт Нету с российским клубом рассчитан до июня 2019 года. В составе «Зенита» он стал чемпионом России, обладателем Кубка страны и дважды победителем Суперкубка России.