Ловчев: Если Дзюба хочет сыграть на ЧМ, надо уходить из «Зенита»
Обозреватель «Советского спорта» — о не состоявшемся переходе Дзюбы в «Локо» и его дальнейшей судьбе.
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Как я понимаю, Дзюба не согласился на понижение зарплаты, а «Локо» не хочет столько платить, сколько ему платит «Зенит».
Не так давно состоялся совет директоров «Локомотива», на котором была высказана следующая мысль. Клуб уже много лет покупает дорогих иностранцев, а команда выше пятого места не поднимается. И как пример был приведен «Спартак» образца 1996 года. Когда многие основные игроки уехали за границу, пришли на их места молодые — Титов, Бузникин, Тихонов — и выиграли чемпионат страны.
И сейчас «Локо» в
«ДЗЮБА ЗАБИВАЕТ, КОГДА ЕМУ НУЖНО
Вернемся к Дзюбе. Сразу скажу, что я к нему очень хорошо отношусь. Он забивает, когда ему нужно
Что ему теперь делать? Попросить отпустить его в аренду. Но для этого надо соглашаться на понижение зарплаты, тогда можно будет уезжать и за границу. Там он сразу потеряет в деньгах — налог в любой другой стране не 13 процентов, а значительно выше. Но другого выхода нет. Остаться в «Зените» и пытаться доказать Манчини, что он нужен? Но итальянец, похоже, не видит его в основе. Значит, остается один выход: если Дзюба хочет сыграть на чемпионате мира, надо уходить из «Зенита».
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