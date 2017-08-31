«Гремио» объявил о переходе Педро Роши в «Спартак»
МОСКВА, 31 авг —
Р-Спорт. «Гремио» и московский «Спартак» достигли договоренности о переходе полузащитника Педро Роши в российскую команду, сообщается на официальном сайте бразильского футбольного клуба.
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Ранее сообщалось, что 22-летний бразильский футболист уже прошел медицинское обследование для перехода в «Спартак». По данным СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро.
«Гремио» объявляет, что завершены переговоры о передаче 100% экономических прав на футболиста Педро Рошу московскому «Спартаку», — говорится в сообщении.
В сезоне 2017 года Роша забил семь голов в 23 матчах за «Гремио». Хавбек, выступавший за «Гремио» с 2015 года и выигравший в составе команды Кубок Бразилии, ранее защищал цвета «Жувентуса» из
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