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31 августа 2017, 9:53 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Гремио» объявил о переходе Педро Роши в «Спартак»

МОСКВА, 31 авг — Р-Спорт. «Гремио» и московский «Спартак» достигли договоренности о переходе полузащитника Педро Роши в российскую команду, сообщается на официальном сайте бразильского футбольного клуба.

<span class=error>Гремио</span> и московский Спартак достигли договоренности о переходе полузащитника <span class=error>Педро</span> <span class=error>Роши</span> в российскую команду сообщается на официальном сайте бразильского футбольного клуба. Увеличить
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Ранее сообщалось, что 22-летний бразильский футболист уже прошел медицинское обследование для перехода в «Спартак». По данным СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро.

«Гремио» объявляет, что завершены переговоры о передаче 100% экономических прав на футболиста Педро Рошу московскому «Спартаку», — говорится в сообщении.

В сезоне 2017 года Роша забил семь голов в 23 матчах за «Гремио». Хавбек, выступавший за «Гремио» с 2015 года и выигравший в составе команды Кубок Бразилии, ранее защищал цвета «Жувентуса» из Сан-Паулу.

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