«Гремио» объявил о переходе Педро Роши в «Спартак»

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Ранее сообщалось, что 22-летний бразильский футболист уже прошел медицинское обследование для перехода в «Спартак». По данным СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро.

«Гремио» объявляет, что завершены переговоры о передаче 100% экономических прав на футболиста Педро Рошу московскому «Спартаку», — говорится в сообщении.