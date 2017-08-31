Дзюба и Смолов: успеть за 24 часа

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«ЛОКО»: МИНУС КВЕРКВЕЛИЯ, ПЛЮС ДЗЮБА

«Локомотив» испытывает некоторые трудности с соблюдением финансового фэйр-плей и, как уже сообщал «СЭ», на состоявшемся во вторник совете директоров дополнительные средства на обеспечение контракта Артема Дзюбы решено не выделять.

Был шанс, что получится усилить позицию правого защитника Караваевым (22 года), однако главный тренер железнодорожников Юрий Семин отказался от футболиста «Спарты» — на правой бровке у «Локо» могут сыграть Игнатьев, Ротенберг и Маргасов.

Бан на Караваева оставляет шанс на то, что положительно решится вопрос с Дзюбой (29 лет). Сам футболист настроен на уход из «Зенита», поскольку хочет получать больше практики (в этом чемпионате нападающий сыграл лишь в пяти матчах, получив в общей сложности лишь 205 минут), Семин позитивно смотрит на переход.

Деньги на Дзюбу могут найтись и после трансфера Кверквелии в один из клубов премьер-лиги Англии. За защитником в последний месяц внимательно наблюдали скауты «Тоттенхэма», «Эвертона» и «Лестера», но официального предложения железнодорожники не получали. В последний день трансферного окна оно может последовать — в этом случае вероятность ухода игрока за сумму в районе 15 миллионов фунтов достаточно велика. Прежде всего, потому, что для Кверквелии это может оказаться более привлекательным вариантом, чем чемпионат России и выступления в Лиге Европы. Да и для клуба, который выкупил права на футболиста у «Рубина» за 2,5 миллиона евро, шестикратное увеличение цены выгодно.

Любопытно, что в Черкизово летом мог оказаться и участник Кубка конфедераций-2017, чемпион Европы-2016 португальский атакующий хавбек Нани, выступающий в «Валенсии».

«ЗЕНИТ»: ЯХ ИЛИ МЕВЛЯ

Как сообщили вчера польские СМИ, «Зенит» был близок к завершению сделки по трансферу центрального защитника «Заглембе» Ярослава Яха. Именно усиление этой позиции имел в виду главный тренер питерцев Роберто Манчини, говоря после матча 8-го тура с «Ростовом» о том, что «команда не до конца укомплектована».

Поляк (23 года, рост — 189 см), по оценкам авторитетного портала transfermarkt.de, стоит 1 миллион евро, но приоритетное право выкупа имеет итальянский «Лацио». По информации «СЭ», вариант с Яхом для «Зенита» не единственный.

Питерцы проявляют интерес к лидеру обороны «Ростова» Михе Мевле (27 лет, рост — 190 см). Словенец в чемпионате России-2017/18 провел все 8 матчей без замен. По данным transfermarkt.de, он стоит 4 миллиона евро, но не факт, что «Зенит» на самом финише кампании готов платить такие — вроде бы небольшие по меркам этого клуба — деньги.

Питерцы этим летом были сверхагрессивны на рынке, и, перезагрузив команду, потратили, по данным того же сайта, около 80 миллионов евро. Любая сделка в «Зените» проходит через одобрение советом директоров бизнес-плана по трансферу футболиста, в котором содержатся спортивно-экономическое обоснование его приобретения.

Впрочем, в случае с Мевлей или Яхом прогноз на положительное решение сделки позитивный — клуб может высвободить средства за счет перехода Нету в «Фенербахче» (по данным турецких СМИ, за годичную аренду португальца сине-бело-голубые получат 1 миллион евро) и досрочного разрыва контракта с французом Молло (договор с полузащитником, как сообщил источник из его окружения, расторгнут без финансовых выплат легионеру).

А вот в случае с форвардом «Краснодара» Федором Смоловым (27 лет) все несколько сложнее. «СЭ» уже сообщал о нюансах переговоров — «быки» хотели бы получить за трансфер 16 миллионов евро плюс бонусы за достижения футболиста в еврокубках, «Зенит» готов рассмотреть вариант 10 миллионов плюс бонусы. Кроме того, если не уходит Дзюба и приходит Смолов, конкуренция в атаке команды Манчини становится взрывоопасной для сохранения психологического климата в коллективе.

По нашим данным, на Смолова также претендуют российский ЦСКА (аренда), немецкий «Вольфсбург» и турецкий «Бешикташ». Причем в Стамбул Смолов может уехать вплоть до 8 сентября, когда там закрывается трансферное окно. «Краснодар» никуда не спешит, не намереваясь снижать цену для «Зенита». Для «Спартака», который также проявлял интерес к форварду, стоимость составляет 30 миллионов евро. Ранее в интервью «СЭ» вице-президент красно-белых Наиль Измайлов уже говорил о том, что Смолов мог перейти в «Спартак», но против в последний момент выступил главный тренер Массимо Каррера.

Педру РОША (слева) и ЛУАН. AFP 2017

«СПАРТАК»: ПЕДРУ РОША ВМЕСТО ЛУАНА

Напомним, что за летнее окно чемпион России не приобрел ни одного футболиста, за права на которого пришлось бы платить — защитники Петкович и Тигиев подписаны свободными агентами, а хавбек Пашалич взят в годичную аренду.

Казалось, что в ночь на среду мы увидим возрождение истории «Луан едет в «Спартак», однако довольно быстро из Бразилии пришла новость, что 24-летний форвард «Гремиу» вновь отказался перебираться в Москву.

Не нашла подтверждение информация о возможном переходе форварда «Ромы» Эль-Шаарави (24 года, 17 миллионов евро). Не удалось согласовать условия сделки по полузащитнику «Рубина» Магомеду Оздоеву — красно-белым не сумели согласовать аренду, а когда пошли на выкуп трансфера, в Казани ответили отказом, поскольку за оставшиеся до закрытия окна дни не успевали найти замену.

Сегодня, с большой долей вероятности, красно-белые доведут до логического завершения приобретение другого нападающего «Гремиу» Педру Роши. Как сообщает ESPN, сумма сделки составит 12 миллионов евро. 70 процентов прав на футболиста принадлежат клубу, а еще 30 — «Диадеме», первой команде форварда.

В этом сезоне 22-летний игрок провел 15 матчей, забив три мяча и отдав две голевые передачи.