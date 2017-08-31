Дзюба и Смолов: успеть за 24 часа
Сегодня в полночь в России закроется летнее трансферное окно. Рассказываем о самых громких сделках, которые могут состояться в последние часы заявочной кампании.
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«ЛОКО»: МИНУС КВЕРКВЕЛИЯ, ПЛЮС ДЗЮБА
«Локомотив» испытывает некоторые трудности с соблюдением финансового
Был шанс, что получится усилить позицию правого защитника Караваевым (22 года), однако главный тренер железнодорожников Юрий Семин отказался от футболиста «Спарты» — на правой бровке у «Локо» могут сыграть Игнатьев, Ротенберг и Маргасов.
Бан на Караваева оставляет шанс на то, что положительно решится вопрос с Дзюбой (29 лет). Сам футболист настроен на уход из «Зенита», поскольку хочет получать больше практики (в этом чемпионате нападающий сыграл лишь в пяти матчах, получив в общей сложности лишь 205 минут), Семин позитивно смотрит на переход.
Деньги на Дзюбу могут найтись и после трансфера Кверквелии в один из клубов
Любопытно, что в Черкизово летом мог оказаться и участник Кубка конфедераций-2017, чемпион Европы-2016 португальский атакующий хавбек Нани, выступающий в «Валенсии».
«ЗЕНИТ»: ЯХ ИЛИ МЕВЛЯ
Как сообщили вчера польские СМИ, «Зенит» был близок к завершению сделки по трансферу центрального защитника «Заглембе» Ярослава Яха. Именно усиление этой позиции имел в виду главный тренер питерцев Роберто Манчини, говоря после матча 8-го тура с «Ростовом» о том, что «команда не до конца укомплектована».
Поляк (23 года, рост — 189 см), по оценкам авторитетного портала transfermarkt.de, стоит 1 миллион евро, но приоритетное право выкупа имеет итальянский «Лацио». По информации «СЭ», вариант с Яхом для «Зенита» не единственный.
Питерцы проявляют интерес к лидеру обороны «Ростова» Михе Мевле (27 лет, рост — 190 см). Словенец в чемпионате России-2017/18 провел все 8 матчей без замен. По данным transfermarkt.de, он стоит 4 миллиона евро, но не факт, что «Зенит» на самом финише кампании готов платить такие — вроде бы небольшие по меркам этого клуба — деньги.
Питерцы этим летом были сверхагрессивны на рынке, и, перезагрузив команду, потратили, по данным того же сайта, около 80 миллионов евро. Любая сделка в «Зените» проходит через одобрение советом директоров
Впрочем, в случае с Мевлей или Яхом прогноз на положительное решение сделки позитивный — клуб может высвободить средства за счет перехода Нету в «Фенербахче» (по данным турецких СМИ, за годичную аренду португальца
А вот в случае с форвардом «Краснодара» Федором Смоловым (27 лет) все несколько сложнее. «СЭ» уже сообщал о нюансах переговоров — «быки» хотели бы получить за трансфер 16 миллионов евро плюс бонусы за достижения футболиста в еврокубках, «Зенит» готов рассмотреть вариант 10 миллионов плюс бонусы. Кроме того, если не уходит Дзюба и приходит Смолов, конкуренция в атаке команды Манчини становится взрывоопасной для сохранения психологического климата в коллективе.
По нашим данным, на Смолова также претендуют российский ЦСКА (аренда), немецкий «Вольфсбург» и турецкий «Бешикташ». Причем в Стамбул Смолов может уехать вплоть до 8 сентября, когда там закрывается трансферное окно. «Краснодар» никуда не спешит, не намереваясь снижать цену для «Зенита». Для «Спартака», который также проявлял интерес к форварду, стоимость составляет 30 миллионов евро. Ранее в интервью «СЭ»
«СПАРТАК»: ПЕДРУ РОША ВМЕСТО ЛУАНА
Напомним, что за летнее окно чемпион России не приобрел ни одного футболиста, за права на которого пришлось бы платить — защитники Петкович и Тигиев подписаны свободными агентами, а хавбек Пашалич взят в годичную аренду.
Казалось, что в ночь на среду мы увидим возрождение истории «Луан едет в «Спартак», однако довольно быстро из Бразилии пришла новость, что 24-летний форвард «Гремиу» вновь отказался перебираться в Москву.
Не нашла подтверждение информация о возможном переходе форварда «Ромы»
Сегодня, с большой долей вероятности,
В этом сезоне 22-летний игрок провел 15 матчей, забив три мяча и отдав две голевые передачи.
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