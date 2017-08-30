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30 августа 2017, 19:24 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Фурсенко: «Зенит» расторг контракт с Йоаном Молло по обоюдному согласию сторон

МОСКВА, 30 авг — Р-Спорт, Ильдар Сатдинов. Петербургский «Зенит» расторг контракт с полузащитником Йоаном Молло по обоюдному согласию сторон, игрок уже покинул команду, сообщил агентству «Р-Спорт» президент футбольного клуба Сергей Фурсенко.

Петербургский Зенит расторг контракт с полузащитником <span class=error>Йоаном</span> <span class=error>Молло</span> по обоюдному согласию сторон игрок уже покинул команду сообщил агентству Р-Спорт президент футбольного клуба Сергей <span class=error>Фурсенко</span>. Увеличить
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Молло перешел в «Зенит» из самарских «Крыльев Советов» зимой 2017 года и успел провести за петербургскую команду 7 матчей в чемпионате России, в которых забил один мяч. В нынешнем сезоне французский полузащитник потерял место в основном составе по решению главного тренера Роберто Манчини и был переведен во вторую команду.

«Мы расторгли договор с Молло по обоюдному согласию. Он покинул «Зенит», — сказал Фурсенко по телефону.

Ранее СМИ сообщали, что полузащитник может продолжить карьеру в «Ростове».

Йоан Молло начал взрослую карьеру в 2008 году в «Монако», также играл в чемпионате Франции за «Нанси», «Кан» и «Сент-Этьен», откуда в 2015 году перебрался в «Крылья Советов» — сначала на правах аренды, а после на полноценной основе.

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