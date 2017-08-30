Свободу товарищу Новосельцеву. Главная история трансферного дедлайна

В России закрывается очередное трансферное окно. Уже стало обычным делом проведение за лето или зиму достаточного количества странных сделок, но о них говорят несравнимо чаще, чем о переходах, которые таким же странным образом не совершаются. Оставим в покое «Спартак», который так никого и не может купить — речь, скорее, о тех футболистах, которые напрашиваются на выход из своих клубов. Но по каким-то причинам этого не делают.

Речь в первую очередь об Иване Новосельцеве. Знаете, сколько официальных матчей в стартовом составе провёл один из самых стильных футболистов Премьер-Лиги за последний год? Пять. Последний из них — ещё в декабре прошлого года. С декабря и до нынешнего момента у Ивана было два реальных варианта продолжения карьеры. Сначала его хотел арендовать «Ростов», в котором защитник раскрылся, играя в жёсткой схеме Курбана Бердыева, затем, уже летом, появилась возможность переехать в Москву, где его был не против арендовать «Локомотив», подыскивавший замену травмированному Ведрана Чорлуки. Но вот заканчивается уже второе окно, а Новосельцев остаётся в Санкт-Петербурге.

Цитата Знаете, сколько официальных матчей в стартовом составе провёл один из самых стильных футболистов Премьер-Лиги за последний год? Пять. Последний из них — ещё в декабре прошлого года.

Более того, он и не особенно стремится уезжать. В начале лета Константин Сарсания чётко дал понять, что Новосельцев хочет остаться в «Зените». На тот момент это казалось ещё хоть сколько-нибудь адекватным решением — сменился тренер, и был шанс, что новому Иван покажется способным получать достаточно игровой практики. Но время шло, Новосельцев получал очередные «травмочки» (шикарное слово от Сарсании, очень точно иронизирующего над ситуацией, в которой оказался огненно-рыжий футболист), и становилось ясно, что не нужен он и Роберто Манчини.



Ещё до того как «Зениту» потребовался центральный защитник (это важное уточнение, потому что в июле Новосельцева можно было отпустить без особой печали), «Локомотив» был довольно конкретен в желании видеть у себя защитника. Ответа не поступало, а теперь, насколько мне известно, «Локомотив» уже и не рассматривает возможность усиления состава зенитовским лавочником с «травмочками». Затем Манчини очень потребовался новый игрок обороны — ещё один сигнал к тому, что на Новосельцева не рассчитывают; затем сорвался трансфер Абденнура — но и в этом случае о Новосельцеве никто не вспомнил.

Как поступает в таких ситуациях амбициозный футболист? Жадно ищет игровую практику, как это сделал Ибрагим Цаллагов, на которого Манчини тоже не рассчитывал. Как поступает Иван Новосельцев? Не особенно заморачивается с поиском команды, в которой будет играть в футбол. «Травмочки» можно и не в матчах получать, в конце концов.

Цитата Как поступает в таких ситуациях амбициозный футболист? Ищет игровую практику, как это сделал Ибрагим Цаллагов, на которого Манчини тоже не рассчитывал.

Отложив в сторону иронию, можно отметить, что вариантов, по которым Новосельцев по-прежнему в «Зените», всего два — и оба они реалистичные, потому что в нашем футболе вообще ничего исключать нельзя. Первый вариант: Новосельцева вполне устраивает ситуация, при которой определённые деньги капают на карточку, а выходить на поле не особо и нужно. Если это так, то это подтверждает худшие опасения о нашем футболе: игроки прекрасно понимают, что получают больше, чем заслуживают, и пользуются моментом, пока это возможно.



Второй вариант: клуб сам блокирует возможности защитника для отхода, опасаясь того, что тот вдруг начнёт играть и усилит конкурента (а «Локомотив», как видно из таблицы, вполне можно расценивать как конкурента «Зенита»). Если это так, то и это тоже подтверждает грустные мысли, которые у многих сформировались давно: принцип комплектования «Не доставайся ты никому (а тем более конкуренту!)» составляет основу планирования жизнедеятельности российского клуба. Логика «Пусть лучше сидит у нас, чем играет у кого-то ещё» не просто эгоистична — она в корне неверна и губительна.

Как мне кажется, в случае с Новосельцевым сошлись оба варианта, что делает его хрестоматийным примером того, как мы сливаем в песок всех, кто хоть как-то мог бы раскрыться на солидном уровне. Ярость у меня вызывает не тот факт, что Новосельцев получает зарплату за полировку скамейки (я не завидую деньгам, и всем советую так делать), а тот факт, что в проигрыше оказывается не «Зенит» (ему-то по барабану — он купит сколько хочет защитников, мало ли их в Аргентине?) и не конкретный Иван Новосельцев. В проигрыше, в глубоком нокдауне из-за постоянных случаев резкой потери мотивации развиваться игроком в своём лучшем возрасте оказывается наш многострадальный, серенький и забитый футбол. Как только сквозь давно уже неплодородный песок пробивается живой росток, его моментально закидывают другой зеленью, приговаривая, что и в земле лежать, в общем-то, неплохо.

Цитата Один день до закрытия трансферного окна — и вот его действительно главная, определяющая вектор развития нашей лиги и показательная история.

Один день до закрытия трансферного окна — и вот его действительно главная, определяющая вектор развития нашей лиги и показательная история. Дайте Ивану Новосельцеву свободу. Дайте ему играть, как он умеет, и если и получать «травмочки», то так, чтобы это видели все. Дайте нашему футболу шанс на здоровое развитие игроков в каждом конкретном случае.



Зачем-то я ещё верю в чудо, но не жду счастливого конца.

Антон Михашенок