Свободу товарищу Новосельцеву. Главная история трансферного дедлайна
Это не про Мбаппе и не про Коутиньо. Это про нас.
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Видимо, что-то случилось...
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В России закрывается очередное трансферное окно. Уже стало обычным делом проведение за лето или зиму достаточного количества странных сделок, но о них говорят несравнимо чаще, чем о переходах, которые таким же странным образом не совершаются. Оставим в покое «Спартак», который так никого и не может купить — речь, скорее, о тех футболистах, которые напрашиваются на выход из своих клубов. Но по
Речь в первую очередь об Иване Новосельцеве. Знаете, сколько официальных матчей в стартовом составе провёл один из самых стильных футболистов
Более того, он и не особенно стремится уезжать. В начале лета Константин Сарсания чётко дал понять, что Новосельцев хочет остаться в «Зените». На тот момент это казалось ещё хоть
Ещё до того как «Зениту» потребовался центральный защитник (это важное уточнение, потому что в июле Новосельцева можно было отпустить без особой печали), «Локомотив» был довольно конкретен в желании видеть у себя защитника. Ответа не поступало, а теперь, насколько мне известно, «Локомотив» уже и не рассматривает возможность усиления состава зенитовским лавочником с «травмочками». Затем Манчини очень потребовался новый игрок обороны — ещё один сигнал к тому, что на Новосельцева не рассчитывают; затем сорвался трансфер Абденнура — но и в этом случае о Новосельцеве никто не вспомнил.
Как поступает в таких ситуациях амбициозный футболист? Жадно ищет игровую практику, как это сделал Ибрагим Цаллагов, на которого Манчини тоже не рассчитывал. Как поступает Иван Новосельцев? Не особенно заморачивается с поиском команды, в которой будет играть в футбол. «Травмочки» можно и не в матчах получать, в конце концов.
Отложив в сторону иронию, можно отметить, что вариантов, по которым Новосельцев
Второй вариант: клуб сам блокирует возможности защитника для отхода, опасаясь того, что тот вдруг начнёт играть и усилит конкурента (а «Локомотив», как видно из таблицы, вполне можно расценивать как конкурента «Зенита»). Если это так, то и это тоже подтверждает грустные мысли, которые у многих сформировались давно: принцип комплектования «Не доставайся ты никому (а тем более конкуренту!)» составляет основу планирования жизнедеятельности российского клуба. Логика «Пусть лучше сидит у нас, чем играет у
Как мне кажется, в случае с Новосельцевым сошлись оба варианта, что делает его хрестоматийным примером того, как мы сливаем в песок всех, кто хоть
Один день до закрытия трансферного окна — и вот его действительно главная, определяющая вектор развития нашей лиги и показательная история. Дайте Ивану Новосельцеву свободу. Дайте ему играть, как он умеет, и если и получать «травмочки», то так, чтобы это видели все. Дайте нашему футболу шанс на здоровое развитие игроков в каждом конкретном случае.
Антон Михашенок
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