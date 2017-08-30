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30 августа 2017, 17:09 | Футбол: Премьер-лига | Lenta.Ru

Кокорин поступил в университет

Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин поступил в университет. Фотографию напротив высшего учебного заведения спортсмен опубликовал в среду, 30 августа, на своей странице в Instagram.

«Уже совсем скоро. Первокурсники, отзывайтесь, будем объединяться», — подписал 26-летний игрок фотографию на фоне Финансового университета. На ней он запечатлен с рюкзаком за спиной.

Кокорин перешел в «Зенит» летом 2016 года из московского «Динамо». В текущем сезоне он забил девять мячей в 11 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. В прошлом сезоне форвард отличился 10 раз в 38 играх.

В последний раз Кокорин играл за сборную России в ноябре 2016 года в товарищеском матче с румынами. Всего на его счету 44 встречи в майке национальной команды, в которых он забил 12 мячей.

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