Кокорин поступил в университет
Нападающий
санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин поступил в университет. Фотографию напротив высшего учебного заведения спортсмен опубликовал в среду, 30 августа, на своей странице в Instagram.
«Уже совсем скоро. Первокурсники, отзывайтесь, будем объединяться», — подписал 26-летний игрок фотографию на фоне Финансового университета. На ней он запечатлен с рюкзаком за спиной.
Кокорин перешел в «Зенит» летом 2016 года из московского «Динамо». В текущем сезоне он забил девять мячей в 11 матчах за
В последний раз Кокорин играл за сборную России в ноябре 2016 года в товарищеском матче с румынами. Всего на его счету 44 встречи в майке национальной команды, в которых он забил 12 мячей.
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