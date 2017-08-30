Оглашен шорт-лист названий для новых улиц возле стадиона «Динамо»
Конкурс на названия новых улиц, проектируемых в рамках комплексной реконструкции Центрального стадиона «Динамо», вышел на финишную прямую.
Отобрано 12 вариантов наименований для трех улиц, которые появятся в ходе реализации проекта «ВТБ Арена парк».
Всего на конкурс, объявленный в апреле нынешнего года «ВТБ Арена парк», было прислано более 300 предложений. В
Предлагается увековечить имена советских футболистов и тренеров Константина Бескова, Михаила Якушина, Гавриила Качалина, Василия Трофимова и Игоря Численко. Кроме того, улицы могут получить названия в честь радиокомментатора Вадима Синявского, знаменитого футбольного вратаря Алексея Хомича и организатора первой команды «Динамо» Федора Чулкова.
По итогам общего голосования в
Финальный этап продлится до 7 сентября. Голосование за варианты названий открыто на официальной странице конкурса в социальной сети «ВКонтакте».
Окончательные итоги планируется официально подвести 9 сентября.
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