Оглашен шорт-лист названий для новых улиц возле стадиона «Динамо»

Отобрано 12 вариантов наименований для трех улиц, которые появятся в ходе реализации проекта «ВТБ Арена парк».

Всего на конкурс, объявленный в апреле нынешнего года «ВТБ Арена парк», было прислано более 300 предложений. В шорт-лист вошли 12 названий — по четыре варианта на каждую из трех будущих улиц.

Предлагается увековечить имена советских футболистов и тренеров Константина Бескова, Михаила Якушина, Гавриила Качалина, Василия Трофимова и Игоря Численко. Кроме того, улицы могут получить названия в честь радиокомментатора Вадима Синявского, знаменитого футбольного вратаря Алексея Хомича и организатора первой команды «Динамо» Федора Чулкова.

По итогам общего голосования в шорт-лист вошли еще четыре наименования — от слушателей радиостанции «Серебряный дождь». В список, сформированной по итогам конкурса на радиостанции, вошли улицы имени архитекторов Лазаря Чериковера, Аркадия Лангмана и Адама Менеласа, а также артиста Юрия Никулина.

Финальный этап продлится до 7 сентября. Голосование за варианты названий открыто на официальной странице конкурса в социальной сети «ВКонтакте».

Окончательные итоги планируется официально подвести 9 сентября.