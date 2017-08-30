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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30841502/
30 августа 2017, 12:02 | Футбол: Премьер-лига | Вести.Ru

Футбольный ЦСКА может купить двух шведов

Московский ЦСКА ищет пути усиления состава. Выступающие в Лиге чемпионов армейцы рассматривают кандидатуру нападающих шведского «Юргордена» Магнуса Эрикссона и Густава Эндваля.

Оба футболиста составляют сыгранную связку.

В нынешнем чемпионате Швеции 27-летний Эрикссон и 21-летний Эндваль забили 9 и 8 мячей. Причем действующий на позиции центрфорвада Густав забил четыре мяча после передач Магнуса.

Оба футболиста могут обойтись армейцам в пределах 10 миллионов евро. Кроме того ЦСКА хорошо знаком со шведским футболом. В составе «красно-синих» играет полузащитник Понтус Вернблум, ранее в ЦСКА также выступали Расмус Эльм и Карлос Страндберг.

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