Нобель Арустамян: Переход Смолова в «Зенит» вполне вероятен
Комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян порассуждал о возможном переходе Федора Смолова из «Краснодара» в «Зенит».
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Видимо, что-то случилось...
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— Аренда Дзюбы в «Краснодар» и трансфер Смолова в «Зенит» — сюжеты, пусть и связаны между собой, развиваются параллельно. Переезд Федора в
Готов ли «Зенит» платить за Смолова 16 миллионов евро и пойдет ли «Краснодар» на компромисс — пока вопрос. Федор — нападающий
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