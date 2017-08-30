Болельщики «Урала» признали Бикфалви лучшим игроком в августе

На победу, помимо Эрика, претендовали Ярослав Годзюр, Николай Димитров, Вараздат Ароян, Грегор Балажиц и Георгий Чантурия. По итогам опроса, наибольшее количество голосов получили Бикфалви и Годзюр, Эрик победил в итоге с незначительным перевесом. Также в тройку лучших вошёл Николай Димитров, сообщает пресс-служба «Урала».



Для Бикфалви подобный приз — уже второй в этом году. В марте прошлого сезона он также становился лучшим игроком месяца. В августе Эрик Бикфалви провёл в составе «Урала» все пять матчей. На его счету два забитых мяча — в ворота «Зенита» и тульского «Арсенала».