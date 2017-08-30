Болельщики поздравили ЦСКА со 106-летием
Болельщики московского ЦСКА поздравили клуб со 106-летием, записав видеоролик, который «армейцы» выложили на своём официальном канале в YouTube.
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День рождения ЦСКА отпраздновал 27 августа.
Московский клуб был основа в 1911 году. С тех пор «армейцы» 13 раз становились чемпионами СССР и России, 12 раз завоёвывали Кубок страны, 6 раз Суперкубок. В 2005 году ЦСКА выиграл Кубок УЕФА.
В прошлом сезоне «армейцы» финишировали в российской
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