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30 августа 2017, 11:40 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Болельщики поздравили ЦСКА со 106-летием

Болельщики московского ЦСКА поздравили клуб со 106-летием, записав видеоролик, который «армейцы» выложили на своём официальном канале в YouTube.

Болельщики московского ЦСКА поздравили клуб со 106-<span class=error>летием</span> записав видеоролик который армейцы выложили на своём официальном канале в YouTube. Увеличить
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День рождения ЦСКА отпраздновал 27 августа.

Московский клуб был основа в 1911 году. С тех пор «армейцы» 13 раз становились чемпионами СССР и России, 12 раз завоёвывали Кубок страны, 6 раз Суперкубок. В 2005 году ЦСКА выиграл Кубок УЕФА.

В прошлом сезоне «армейцы» финишировали в российской Премьер-Лиге на 2-м месте.

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