Ближайшее заседание контрольно-квалификационной комиссии РФС пройдет 6 сентября
МОСКВА, 30 авг —
Р-Спорт, Василий Конов-мл. Следующее заседание контрольно-квалификационной комиссии Российского футбольного союза (РФС) пройдет 6 сентября, заявил агентству «Р-Спорт» глава судейского комитета РФС Андрей Бутенко.
Заседания
«Заседание будет шестого (сентября). Причин, почему не в среду (30 августа), не знаю, заседание будет шестого. Повестки пока нет», — сказал Бутенко по телефону.
По информации агентства «Р-Спорт», причиной отсутствия заседания
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