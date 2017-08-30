Ближайшее заседание контрольно-квалификационной комиссии РФС пройдет 6 сентября

Заседания контрольно-квалификационной комиссии традиционно проходят в среду после сыгранного тура. Ранее глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский сообщал «Р-Спорт», что допустивший ошибку в матче восьмого РФПЛ тура между московским ЦСКА и грозненским «Ахматом» ассистент главного арбитра Александр Кудрявцев в ближайшее время будет работать на играх ФНЛ.

«Заседание будет шестого (сентября). Причин, почему не в среду (30 августа), не знаю, заседание будет шестого. Повестки пока нет», — сказал Бутенко по телефону.