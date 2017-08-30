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30 августа 2017, 11:30 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Ближайшее заседание контрольно-квалификационной комиссии РФС пройдет 6 сентября

МОСКВА, 30 авг — Р-Спорт, Василий Конов-мл. Следующее заседание контрольно-квалификационной комиссии Российского футбольного союза (РФС) пройдет 6 сентября, заявил агентству «Р-Спорт» глава судейского комитета РФС Андрей Бутенко.

Заседания контрольно-квалификационной комиссии традиционно проходят в среду после сыгранного тура. Ранее глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский сообщал «Р-Спорт», что допустивший ошибку в матче восьмого РФПЛ тура между московским ЦСКА и грозненским «Ахматом» ассистент главного арбитра Александр Кудрявцев в ближайшее время будет работать на играх ФНЛ.

«Заседание будет шестого (сентября). Причин, почему не в среду (30 августа), не знаю, заседание будет шестого. Повестки пока нет», — сказал Бутенко по телефону.

По информации агентства «Р-Спорт», причиной отсутствия заседания контрольно-квалификационной комиссии является отсутствие кворума, поскольку несколько членов комиссии находятся не в Москве.
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